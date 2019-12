Meerdere gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire krijgen toch geen compensatie voor de Kerst. Het kabinet had beloofd dat de ouders de compensatie rond 20 december op hun rekening konden verwachten, maar dat gaat het ministerie van Financiën toch niet lukken.

Volgens het ministerie gaat het om "een tiental" mensen waarvan de Belastingdienst niet de benodigde gegevens heeft. Het gaat bijvoorbeeld om ouders die mogelijk niet meer in Nederland wonen of waarvan het rekeningnummer is veranderd.

Het ministerie maakte dinsdag bekend dat de ouders van het gastouderbureau in Eindhoven in de zogenoemde CAF11-zaak deze week een compensatie konden verwachten.

Voor ruim tweehonderd geldt een bedrag van 20.000 euro. Voor ruim zeventig ouders geldt dat zij een hoger bedrag ontvangen met als hoogste bedrag 66.000 euro. Een groep van ruim twintig ouders heeft geen recht op compensatie.

Het ministerie zegt dat alles op alles wordt gezet om deze groep alsnog te vinden en voor de Kerst de compensatie uit te keren. Tegelijkertijd vraagt Financiën begrip voor de situatie waarin zij niet alle ouders kunnen vinden.

Nieuwe tegenslag

Het is voor deze groep gedupeerde ouders een nieuwe tegenslag in hun strijd om hun gelijk te halen.

Honderden en waarschijnlijk duizenden ouders zijn door de fiscus willens en wetens ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Ambtenaren gingen over tot stopzetting en terugvordering van de kinderopvangtoeslag, waardoor meerdere ouders in grote financiële problemen kwamen. Anderen raakten hun huis kwijt en relaties liepen stuk. Verantwoordelijken bij de fiscus omschreven de praktijk als "afpakjesdag".

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel trad dinsdag af na nieuwe onthullingen waaruit bleek dat het ministerie de Kamer wederom niet actief informeerde en nadat meerdere ouders zwartgelakte dossiers kregen waaruit niet bleek waarom zij door de Belastingdienst als fraudeur zijn bestempeld.

Zijn taken worden tijdelijk waargenomen door de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Hij waarschuwde de Kamer dat de omvang van de toeslagenaffaire groter is dan eerder is aangenomen. Ook wees hij de Kamer erop dat er nog meer fouten naar buiten zullen komen.