De huidige directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Dick Schoof wordt de nieuwe ambtelijke baas op het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC .

Schoof is pas sinds november 2018 directeur van de AIVD. Op het ministerie vervangt Schoof Siebe Riedstra, die in november aankondigde in april 2020 te vertrekken.

Onder Riedstra kwamen vele incidenten op het AIVD naar buiten, waaronder de WODC-affaire waaruit bleek dat ambtenaren van het ministerie onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum onder druk zetten om kritische noten uit een onderzoek naar het drugsbeleid van toenmalig justitieminister Ivo Opstelten aan te passen.

Schoof is geen onbekende voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, tussen 1996 en 2018 was hij al topambtenaar op dat departement. Vlak voor zijn benoeming als directeur was Schoof Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).