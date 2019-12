Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaan op maandag 20 januari in gesprek met de in de kinderopvangtoeslagaffaire gedupeerde ouders, laat Rutte donderdag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het gaat om de ouders in de zogenoemde CAF 11-zaak. Die ouders zijn ten onrechte als fraudeur aangemerkt door de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd. De bedragen liepen in sommige gevallen op tot tienduizenden euro's.

Woensdag trad staatssecretaris Menno Snel af. Hij was als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Snel kwam vooral in de problemen toen bleek dat ouders die inzage in hun dossiers wilden zwartgelakte documenten hadden gekregen.

Daarbij was de gebrekkige informatievoorziening van de afgelopen jaren richting de Kamer een grote bron van ergernis, waardoor de kritiek vanuit de Kamer bleef groeien. Bijna de gehele oppositie steunde twee weken geleden een motie van wantrouwen.

De Kamer had aan de bewindslieden gevraagd met de gedupeerden in gesprek te gaan. Woensdagavond sprak Hoekstra, die tijdelijk de taken van Snel overneemt, al even met gedupeerde ouders die naar de Kamer waren gekomen voor het debat met Snel.

Rutte en Hoekstra gaan ook in gesprek met ouders die om inzage in hun dossier hebben gevraagd en ouders die op een andere manier zijn gedupeerd door de Belastingdienst.

"Ik ben geraakt door de verhalen van de betrokken ouders en vind het zeer ernstig wat hen is overkomen", schrijft Rutte aan de Kamer. "Het is van groot belang dat we daar als kabinet aandacht voor hebben en ervoor zorgen dat wat de gedupeerde ouders is overkomen in de toekomst niet meer gebeurt", aldus de premier.