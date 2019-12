De Belastingdienst is in de fout gegaan met het weglakken van stukken uit de dossiers van ouders die door de Belastingdienst ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur. Staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) schrijft dinsdag in antwoord op Kamervragen dat in "sommige gevallen" persoonsgegevens van derden niet zijn weggelakt.

"Ik constateer dat dat proces niet goed is verlopen", aldus Snel.

Volgens de staatssecretaris is er niet conform de privacyregels gewerkt en is er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gedaan van een datalek. De personen van wie de gegevens bij derden zijn terechtgekomen, worden ingelicht. Snel wijt de fout aan de "grote tijdsdruk" waaronder de fiscus de stukken uit de dossiers heeft moeten verzamelen en weglakken.

SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van een nieuw "pijnlijk" hoofdstuk. "De Belastingdienst stapelt fout op fout en dit is tekenend voor de werkwijze waar ouders nog steeds niet gezien worden als mensen, maar als dossiers en een nummertje." De Tweede Kamer debatteert woensdag opnieuw met de staatssecretaris over de kinderopvangtoeslagaffaire.

Snel wil geen onafhankelijke toetsing weglakken

Het weglakken van soms wel pagina's achter elkaar in de dossiers van de gedupeerde ouders leidde vorige week tot verontwaardiging bij de betrokken ouders en de Tweede Kamer.

De Kamer eiste opheldering over waarom er zoveel documenten zijn zwartgelakt. Ook wilde de Kamer weten of een onafhankelijke derde partij, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, mag onderzoeken of de stukken terecht zijn zwartgemaakt.

Snel schrijft dinsdag dat er geen onafhankelijke toetsing heeft plaatsgevonden. "Het is niet gebruikelijk dat een derde, zoals een onafhankelijke instantie buiten de Belastingdienst, meekijkt op de wijze waarop documenten worden gelakt", aldus de D66-bewindsman. "Ik zie geen aanleiding om de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken of zij een toets willen doen op de gelakte dossiers."

Dat is tegen het zere been van Leijten. "Die onafhankelijke toetsing moet er gewoon komen en die gaat er komen. Een meerderheid van de Kamer wil dit", aldus de SP'er. "Wat heeft de Belastingdienst te verbergen?"

Ook wilde de Kamer weten of de negentien dossiers die vorige week naar de ouders zijn verstuurd door de staatssecretaris zijn gecontroleerd voordat deze op de post zijn gegaan. Ook dat is niet het geval. "Ik heb opdracht gegeven om de gevraagde informatie ruimhartig te verstrekken. Ik heb de dossiers daarna niet persoonlijk beoordeeld", aldus Snel.

Hij schrijft verder dat "bij het verstrekken van de dossiers onvoldoende oog is geweest voor het beantwoorden van de vragen van ouders". Snel vindt dat de fiscus had moeten kiezen voor een persoonlijkere benadering waar de dossiers beter hadden moeten worden toegelicht.

Gedupeerde ouders ontvangen voor de Kerst compensatie

Snel meldt ook dat een groep van de gedupeerde ouders dinsdag bericht krijgt over de toekenning van de compensatie. Het gaat om de ouders van het gastouderbureau in Eindhoven in de zogenoemde CAF11-zaak.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat deze ouders voor de Kerst een compensatie kunnen verwachten. In totaal kunnen ruim driehonderd ouders een brief verwachten. Ruim tweehonderd ouders kunnen een bedrag tot 20.000 euro verwachten. Voor ruim zeventig ouders geldt dat zij een hoger bedrag ontvangen met als hoogste bedrag 66.000 euro. Een groep van ruim twintig ouders heeft geen recht op compensatie.

Het gaat om een voorlopige berekening waartegen in bezwaar kan worden gegaan. Begin volgend jaar volgt de definitieve compensatie.

De kinderopvangtoeslagaffaire draait om het handelen van de belastingdienst die honderden en waarschijnlijk duizenden ouders willens en wetens ten onrechte heeft aangemerkt als fraudeur. De toeslag werd vervolgens stopgezet en er werd voor jaren aan ontvangen toeslag teruggevorderd. Grote aantallen ouders kwamen hierdoor in financiële problemen.

Hoewel er al eerder signalen waren dat er fouten werden gemaakt, kwam de Belastingdienst pas na aanhoudende berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw en Kamervragen van CDA'er Pieter Omtzigt en SP'er Leijten onlangs tot de erkenning dat de fiscus "onrechtmatig" heeft gehandeld.