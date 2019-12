Het kabinet wil met een pakket aan bestaande en nieuwe maatregelen het lerarentekort aanpakken. In januari liggen noodplannen klaar voor Amsterdam en Den Haag. Daarna volgen Rotterdam, Utrecht en Almere, schrijven ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (beiden Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer.

Er wordt 30 miljoen euro extra vrijgemaakt voor 2020 en 2021 om de lerarentekorten op regionaal niveau aan te pakken. Daar bovenop krijgen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) in die jaren ieder 1 miljoen euro.

Er was al eerder met de vakbonden en werkgevers in een convenant afgesproken om eenmalig 460 miljoen euro extra uit te trekken voor het onderwijs. Een deel van die maatregelen zit ook in dit noodpakket. Zoals de 300 miljoen euro voor leraren in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) voor een lagere werkdruk en ruim 10 miljoen euro om nieuwe leraren de komende drie jaar beter op te leiden en te begeleiden.

Verder hoopt het kabinet dat leraren met een deeltijdcontract meer gaan werken en dat zijinstromers beter worden begeleid.

Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) komt het tekort in het PO volgend jaar uit op 2.400 voltijdsbanen, in het VO gaat het om vijfhonderd voltijdsbanen. OCW heeft de verwachting dat die tekorten in de jaren erna steeds groter worden.

Voor de langere termijn moet de lerarenopleiding (pabo) aantrekkelijker worden en wordt bekeken welke bevoegdheden nodig zijn, zodat de juiste leraren voor de juiste klassen staan. "Bepaalde klassen vragen om gespecialiseerde leraren of andere onderwijsprofessionals die nu geen plek hebben in het bevoegdhedenstelsel", schrijven Slob en Van Engelshoven.

De bewindspersonen noemen het lerarentekort "een groot maatschappelijk probleem dat veel leraren, schoolleiders, leerlingen en ouders bezighoudt".