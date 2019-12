De Eerste Kamer debatteert en stemt toch nog deze week over de spoedwet met stikstofmaatregelen. Enkele fracties hadden nog vragen aan het kabinet, maar die zijn volgens bronnen in Den Haag naar tevredenheid beantwoord zodat de wet op 17 december behandeld kan worden.

Dat betekent niet dat de spoedwet verzekerd is van een meerderheid in de senaat, coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben 32 van de 75 zetels. Dat zijn er zes te weinig voor een meerderheid.

Als de SGP (twee zetels in de senaat) er net als in de Tweede Kamer mee instemt, komt de coalitie nog vier zetels tekort. Die worden voor een deel ingevuld door GO, de partij van Henk Otten, die zich afsplitste van FVD. Otten liet voor het weekend weten het kabinet te helpen met zijn drie zetels. Niet dat hij tevreden is met de wet, maar hij vreest dat Nederland anders stil dreigt te vallen.

Zo lijkt de coalitie nog een zetel tekort te komen. Die kan van 50PLUS (twee zetels) komen. Henk Krol, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, legde dit weekend zijn wens in ruil voor steun op tafel. Hij wil een onderzoek naar de rekenrente voor de pensioenen.

De PvdA (zes zetels) zou de coalitie in één klap aan een meerderheid kunnen helpen, maar die partij stemde in de Tweede Kamer nog tegen. De sociaaldemocraten vinden dat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor natuurherstel - eenmalig 250 miljoen euro tot nu toe - en willen dat de vrijgekomen stikstofruimte in eerste instantie wordt gebruikt voor de bouw van sociale huurwoningen.

Vorige week sprak minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) met de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Het is onduidelijk of de bewindsvrouw de partij heeft kunnen overtuigen.

Spoedwet is volgens kabinet niet dé oplossing

Deze spoedwet is niet dé oplossing voor het stikstofprobleem, maar moet op de korte termijn de vergunningen voor de woningbouw en infrastructuur weer op gang krijgen, benadrukt het kabinet. Deze wet regelt overigens niet de snelheidsverlaging, want daar is geen wet voor nodig. Deze maatregel geldt vanaf volgend jaar maart.

Er wordt een zogenoemde drempelwaarde voorbereid, zodat projecten met een lage stikstofuitstoot kunnen worden hervat of worden opgestart. Ook worden effecten van de maatregelen op de stikstofuitstoot en -neerslag nauwkeurig in beeld gebracht, zodat direct is te zien waar nog ruimte is om te bouwen.

Verder wordt het veevoer aangepast om de stikstofuitstoot te verlagen en komt er extra geld voor natuurherstel.