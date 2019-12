Jannie Visscher is verkozen tot de nieuwe voorzitter van de SP, zo is zaterdag bekendgemaakt tijdens een partijcongres in Nieuwegein.

De 58-jarige Visscher is al jaren actief binnen de SP. Ze was acht jaar lang wethouder in Groningen en bekleedde die functie daarna vier jaar in Eindhoven, waar ze nu raadslid is.

"Wij hebben alle vertrouwen in Jannie als voorzitter. Ze is wat ons betreft zonder enige twijfel de juiste vrouw op de juiste plaats. Niet alleen vanwege haar ruime ervaring in de partij, als wethouder en als raadslid, maar ook vanwege haar gedrevenheid en haar rustige, nuchtere en no-nonsensestijl", aldus voorzitter van de selectiecommissie Bastiaan van Apeldoorn.

Visscher is de vervanger van Ron Meyer, die vier jaar geleden SP-boegbeeld Jan Marijnissen opvolgde als partijvoorzitter. Meyer kondigde in mei aan eind 2019 zijn functie neer te leggen.

Zijn besluit volgde na een nederlaag bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, waarbij de SP niet genoeg stemmen had bemachtigd om een van de twee zetels te behouden. Onder Meyers leiding boekte de partij al eerder verkiezingsnederlagen.

Het SP-partijcongres in Nieuwegein. (Foto: Pro Shots)