De Belastingdienst ging langer door met onrechtmatige controleacties waarbij kinderopvangtoeslagen werden stopgezet dan staatssecretaris Menno Snel (Financiën) toegaf, schrijven RTL Nieuws en Trouw zaterdag op basis van interne documenten van de fiscus. De Belastingdienst stopte volgens Snel in 2016 met dit handelen, maar dit zou ook in de afgelopen drie jaar ook nog zijn gebeurd.

De Belastingdienst zette toeslagen stop bij controles, nog voordat de gedupeerde ouders hierop konden reageren. Deze ouders kregen vanaf 2013 geen tweede kans om alsnog juiste informatie aan te leveren, wat de Belastingdienst nog steeds zou doen.

Dit zou staan in interne managementverslagen van de Directie Toeslagen van de Belastingdienst, die RTL Nieuws en Trouw hebben bemachtigd. Deze documenten zijn van de afgelopen twee jaar en zouden laten zien dat er nog tot juli 2019 onrechtmatige controles plaatsvonden waar ouders niet op tijd op konden reageren.

Deze werkwijze door de Belastingdienst zou in 2016 zijn aangepast, meldde staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. In maart van 2019 zei Snel dat ouders op dat moment een herinnering kregen voordat toeslagen werden stopgezet. De Belastingdienst is verplicht deze herinneringen te geven.

De fiscus meldde eind 2017 nog aan de Nationale Ombudsman dat toeslagen weer wettelijk werden behandeld, maar volgens RTL Nieuws en Trouw zegt de Nationale Ombudsman dat dit dus niet blijkt te kloppen. De Ombudsman zegt tegen de twee media dat er navraag zal worden gedaan over de plicht om herinneringen te sturen.

Mogelijk duizenden ouders ten onrechte aangemerkt als fraudeur

De kinderopvangtoeslag draait om het handelen van de Belastingdienst, waardoor honderden en mogelijk duizenden ouders ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur. Hierdoor werden toeslagen stopgezet en kregen grote aantallen ouders financiële problemen omdat zij de toeslag moesten terugbetalen.

Pas na aanhoudende berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw, evenals Kamervragen van Pieter Omtzigt van het CDA en Renske Leijten van de SP, erkende de Belastingdienst dat er 'onrechtmatig' was gehandeld. Een maand geleden werd een aanbeveling van een onderzoekscommissie aangenomen om de gedupeerde ouders te compenseren.

De onderzoekscommissie, commissie-Donner, komt naar verwachting dit jaar nog met een eindrapport. Daaruit zou bijvoorbeeld moeten blijken of de fiscus etnisch profileerde. De Auditdienst Rijk doet ook onderzoek naar de affaire, onder meer naar wie er wisten van de misstanden.

Een deel van de Tweede Kamer wil strafrechtelijke vervolging voor de ambtenaren die onwettig handelden. Volgens staatssecretaris Snel waren er geen signalen van machtsmisbruik door ambtenaren, maar strafrechtelijke gevolgen worden niet uitgesloten.

Afgelopen week ontstond er ophef omdat gedupeerde ouders dossiers hadden ontvangen waarvan hele pagina's zwartgelakt waren.