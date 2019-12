De Tweede Kamer wil toch met staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) debatteren over de zwartgelakte stukken in de dossiers die gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire hebben ontvangen.

De coalitiepartijen en GroenLinks, die woensdag nog niets zagen in een debat op korte termijn, steunden de oproep van SP-Kamerlid Renske Leijten donderdag alsnog.

Dinsdagavond verschenen op sociale media beelden van zwartgelakte pagina's uit dossiers die ouders van de fiscus hebben ontvangen.

De ouders eisten inzicht in hun dossier, omdat zij willen weten waarom ze jarenlang door de Belastingdienst zijn aangemerkt als fraudeur en wat de reden voor de stopzetting en terugvordering van de kinderopvangtoeslag is geweest.

'Schandalig hoe Belastingdienst met ouders omgaat'

Dat deze ouders stukken die deels zwart zijn gelakt kregen, leidde tot verontwaardigde reacties op sociale media en in de Tweede Kamer. "Schandalig hoe de Belastingdienst met deze mensen omgaat", aldus Leijten.

Staatssecretaris Snel schreef in een brief aan de Kamer dat er "begrijpelijke ophef" is ontstaan, maar wijst erop dat de bladzijdes onder meer vanwege de privacy van andere betrokkenen onleesbaar zijn gemaakt.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks hadden woensdag nog aanvullende vragen, maar vonden een debat nog niet nodig. Donderdag willen de partijen wel een debat op korte termijn.

Opnieuw een zwaar debat in korte tijd

Voor Snel betekent het dat hij voor de tweede keer in een maand tijd op het matje wordt geroepen. Vorige week stond hij in een emotioneel debat ook al tegenover de Kamer om uitleg te geven over het debacle. Meerdere gedupeerde ouders zaten met tranen in de ogen op de publieke tribune.

De affaire draait om het handelen van de fiscus die honderden en waarschijnlijk duizenden ouders willens en wetens ten onrechte heeft aangemerkt als fraudeur. De toeslag werd vervolgens stopgezet en er werd voor jaren aan ontvangen toeslag teruggevorderd. Grote aantallen ouders kwamen hierdoor in financiële problemen.

Hoewel er al eerder signalen waren dat er fouten werden gemaakt, kwam de Belastingdienst pas na aanhoudende berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw en Kamervragen van CDA'er Pieter Omtzigt en SP'er Leijten onlangs tot de erkenning dat de fiscus "onrechtmatig" heeft gehandeld.

De commissie-Donner concludeerde een maand geleden dat de Belastingdienst "institutioneel vooringenomen" handelde. Het kabinet nam de aanbeveling van de commissie om de gedupeerde ouders te compenseren ter harte.

Strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten

Er lopen momenteel nog meer onderzoeken naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Verwacht wordt dat de commissie-Donner dit jaar nog met een eindrapport komt. Daarvoor wordt onder meer bekeken of de fiscus etnisch heeft geprofileerd. Ook de Auditdienst Rijk (ADR) doet onderzoek, onder meer naar wie precies wanneer op de hoogte was van de misstanden.

Een deel van Kamer wil dat ambtenaren die de fout in zijn gegaan strafrechtelijk vervolgd worden. Staatssecretaris Snel zei eerder dat hij geen signalen heeft ontvangen dat zijn ambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, maar sluit strafrechtelijke stappen niet uit. "Als er sprake is van een ambtsmisdrijf, dan zullen we ambtenaren daar niet mee laten wegkomen", zei de staatssecretaris vorige week.