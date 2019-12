De zwartgelakte stukken in de dossiers die gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire hebben ontvangen geven volgens staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) "een vertekend beeld". Een deel van de ouders ontving maandagavond de dossiers om inzicht te krijgen in waarom zij jarenlang door de Belastingdienst zijn aangemerkt als fraudeurs, maar meerdere pagina's zijn onleesbaar gemaakt.

Volgens Snel is er "begrijpelijke ophef" ontstaan, maar is het weglakken noodzakelijk in verband met "de wettelijke uitgangspunten van de geheimhoudingsplicht". Dat schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Maandagavond verscheen op sociale media beelden van pagina's zwartgelakte documenten uit de dossiers. "#sprakeloos", tweette SP-Kamerlid Renske Leijten. Ze vroeg dinsdagmiddag een debat aan over het zwartlakken in de dossiers, maar kreeg geen steun van de coalitiepartijen en GroenLinks.

"Het is schandalig hoe de Belastingdienst omgaat met deze ouders", zei Leijten. Ook de PvdA steunt een debat: "De moed zakt je in de schoenen. Hoe krijg je dit voor elkaar", vraagt Henk Nijboer zich af. De SGP is verbijsterd over het verweer van de staatssecretaris die de ophef zegt te begrijpen. "Als de ophef begrijpelijk is, had je het moeten voorkomen", aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

'Bij de wilde spinnen af'

De coalitiepartijen en GroenLinks delen de verontwaardiging over het weglakken van de stukken, maar steunen geen debat. D66 vindt de brief van de bewindsman "helder" en wil een debat als ook de uitkomsten van nog lopende onderzoeken naar de toeslagaffaire bekend zijn.

CDA'er Evert-Jan Slootweg vindt het "bij de wilde spinnen af", maar wil van de staatssecretaris eerst een brief met meer informatie over de brief die eerder op de dag is verstuurd. Ook VVD, ChristenUnie en GroenLinks willen op een later tijdstip een debat.

In totaal negentien ouders ontvingen maandag hun dossiers en de Belastingdienst heeft inmiddels 150 verzoeken van ouders ontvangen die hun dossiers willen inzien.

'Duizenden ouders door belastingdienst gedupeerd'

De Tweede Kamer debatteerde vorige week met staatssecretaris Snel over de kinderopvangtoeslagaffaire. De affaire draait om het handelen van de fiscus die honderden en waarschijnlijk duizenden ouders willens en wetens ten onrechte heeft aangemerkt als fraudeur. De toeslag werd vervolgens stopgezet en er werd voor jaren aan ontvangen toeslag teruggevorderd. Grote aantallen ouders kwamen hierdoor in financiële problemen.

Hoewel er al eerder signalen waren dat er fouten werden gemaakt, kwam de Belastingdienst pas na aanhoudende berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw en Kamervragen van CDA'er Pieter Omtzigt en SP'er Leijten onlangs tot de erkenning dat de fiscus "onrechtmatig" heeft gehandeld.

De commissie-Donner concludeerde een maand geleden dat de belastingdienst "institutioneel vooringenomen" handelde. Het kabinet nam de aanbeveling van de commissie over om de gedupeerde ouders te compenseren.

Strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten

Er lopen momenteel nog meer onderzoeken naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Verwacht wordt dat de commissie-Donner dit jaar nog met een eindrapport komt. Daar wordt onder meer gekeken of er sprake is geweest van etnisch profileren door de fiscus. Ook de Auditdienst Rijk (ADR) doet onderzoek, onder meer naar wie precies wanneer op de hoogte was van de misstanden.

Een deel van Kamer wil dat ambtenaren die de fout in zijn gegaan strafrechtelijk vervolgd worden. Staatssecretaris Snel zei eerder dat hij geen signalen heeft ontvangen dat zijn ambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, maar sluit strafrechtelijke stappen niet uit. "Als er sprake is van een ambtsmisdrijf, dan zullen we ambtenaren daar niet mee laten wegkomen", zei de staatssecretaris vorige week.