De Tweede Kamer heeft dinsdag tijdens het Vragenuur hard uitgehaald naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). De Kamerleden hebben geen goed woord over voor haar inspanningen om ervoor te zorgen dat Marokko uitgeprocedeerde Marokkanen terugneemt.

"Deze staatssecretaris faalt", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. CDA'er Madeleine van Toorenburg: "We willen daadkracht, waneer zien we die?" GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik vreest dat Broekers-Knol "de controle op dit onderwerp volledig kwijt is".

SP'er Jasper van Dijk ziet vooral een "puinhoop" waar het kabinet zalvende woorden voor gebruikt. "Het kabinet doet alsof er niets aan de hand is. Dat is onzin." Hij wijst naar de inwoners van dorpen en steden waar de uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven die te maken hebben met zware overlast.

Geen afspraak Broekers-Knol en Marokko

De Tweede Kamer verwijst naar de meest recente kwestie in de affaire toen de Marokkaanse ambassadeur in Nederland een afspraak met de VVD-staatssecretaris afzegde. Broekers-Knol had over daar graag over het terugkeerbeleid van Marokko gehad.

Eerder maakte bewindsvrouw zelf bekend dat zij door Marokko was geweigerd voor een bezoek aan de verantwoordelijke minister in het Noord-Afrikaanse land. Volgens Marokko was zij wel welkom, maar was er geen verzoek binnengekomen. Uiteindelijk spraken het ministerie van Buitenlandse Zaken en Broekers-Knol van een "misverstand".

Broekers-Knol zei dinsdag dat het kabinet werkt aan de verbetering van de relatie met Marokko en daarbij staat samenwerking op het gebied van migratie hoog op de lijst.

'Buitenlandse Zaken moet beleid overnemen van Broekers-Knol'

Op vragen van de Kamer wat er mis is gegaan en vooral hoe het zo mis heeft kunnen lopen, gaf zij geen antwoord. Ze voegde daaraan toe dat de Kamer de kwestie "niet groter moet maken dan het is".

Volgens Van Ojik is het juist de staatssecretaris die de kwestie juist heeft opgeblazen door zelf groots te verkondigen dat ze door Marokko was geweigerd.

Wat de PvdA betreft heeft Broekers-Knol de zaak niet goed aangepakt. Kuiken wil dat zij het dossier overdraagt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. "We kunnen dit niet laten verprutsen."

Broekers-Knol zei dat de overlast in kaart wordt gebracht en dat Justitie en Veiligheid in deze zaak al nauw samenwerkt met Buitenlandse Zaken.