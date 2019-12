Tweede Kamerlid Isabelle Diks is opnieuw in opspraak gekomen. Uit berichtgeving van HP/De Tijd blijkt dinsdag dat de GroenLinkser vanaf januari 2018 een verblijfskostenvergoeding van 2.000 euro netto per maand heeft ontvangen. Diks stond ingeschreven in de gemeente Leeuwarden, terwijl zij woonde in Den Haag.

Volgens HP/De Tijd gaat het in totaal om een bedrag van 46.000 euro dat Diks mogelijkerwijs ten onrechte heeft ontvangen. Een woordvoerder van GroenLinks kan op dit moment niet bevestigen of dat bedrag juist is.

Wel laat de partij weten de kwestie voor te leggen aan de nieuwe integriteitsadviseur van de Tweede Kamer. GroenLinks zegt het belangrijk te vinden dat er "geen onduidelijk bestaat over de regels en de toepassing daarvan" door Diks.

Vergoeding niet bedoeld voor verhuizing

De verblijfskostenvergoeding is bedoeld voor Kamerleden die op afstand van het Binnenhof wonen. Met de vergoeding kunnen zij een hotelkamer of een appartement in Den Haag bekostigen en tegelijkertijd hun gezinssituatie zoveel mogelijk intact houden.

In een reactie erkent GroenLinks dat Diks naast haar woning in Leeuwarden een appartement is Den Haag heeft gekocht. Maar het is nog onduidelijk hoeveel dagen zij in Leeuwarden verbleef en hoeveel dagen in Den Haag. "De echtgenoot van Diks werkt ook fulltime in Den Haag, zij heeft geen gezinsleden die in Leeuwarden zijn achtergebleven, zelfs haar hond is meegegaan naar Den Haag", schrijft het opinieblad.

Volgens GroenLinks is de woning in Leeuwarden recent verkocht en staat Diks momenteel ook ingeschreven in de gemeente Den Haag.

Diks opnieuw in opspraak

Het is voor Diks de tweede keer in korte tijd dat zij in opspraak is gekomen. Twee weken geleden bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat de GroenLinkser haar Kamerlidsalaris van 115.000 euro sinds 2017 heeft aangevuld met wachtgeld. Diks kreeg jaarlijks 7.000 euro extra, omdat zij wethouder was in Leeuwarden.

Aanvankelijk stelde Diks geen afstand te hebben gedaan, omdat ze "een bepaald bestedingspatroon" gewend was geraakt, maar na overleg met de GroenLinks-fractie is de regeling alsnog stopgezet en heeft ze het ontvangen wachtgeld terugbetaald.

Ook VVD'er Klaas Dijkhoff kwam in opspraak. Hij liet zijn Kamersalaris aanvullen met 37.000 euro per jaar, omdat hij kortstondig minister is geweest. Ook ontving hij een dubbele reiskostenvergoeding.

De fractievoorzitter was niet van plan de wachtgeldregeling te stoppen en verdedigde de aanvulling op zijn inkomen. "Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van die arbeidsvoorwaarden. Het is uitgesteld loon", zei hij. Nadat de druk op hem te groot werd, zag ook hij af van de regeling. Hij betaalt het ontvangen wachtgeld niet terug.