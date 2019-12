De NOS mag van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet de negentienjarige in Amsterdam geboren Daniel Buter geen Amsterdammer noemen. Baudet haalt op Twitter hard uit naar de NOS en verwijt de omroep "propaganda".

Buter zat de afgelopen weken in vreemdelingendetentie, terwijl hij in Nederland is geboren.

Door een opeenstapeling van fouten had de in Amsterdam geboren man geen Nederlandse identiteit. De zaak leidde de afgelopen dagen tot veel boze reacties uit alle lagen van de bevolking.

Hij stond eerst ingeschreven via het paspoort van zijn moeder. Maar toen zij haar Nederlandse identiteit opzegde en zonder hem naar het buitenland vertrok, verviel ook die van de man.

Baudet krijgt op sociale media veel kritiek op zijn opmerking

Dit werd nooit ontdekt, omdat de oma van de man hem op advies van de gemeente bij zijn basisschool had ingeschreven met zijn oude burgerservicenummer (bsn). Als dat destijds wel was ontdekt, dan waren andere regelingen voor minderjarigen van toepassing geweest.

"Een 'Amsterdammer'die dreigt te worden uitgezet…", foetert Baudet op Twitter. "My god. De propaganda / framing van NOS kán bijna niet hilarischer."

De aanvraag voor nieuwe vergunning wordt met spoed behandeld

De advocaat van de negentienjarige Daniel Buter heeft een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning voor de man aangevraagd, zo is vrijdag bekend geworden. Dankzij de aanvraag kon een nieuw verzoek tot vrijlating ingediend worden. De IND meldt zaterdag dat "de aanvraag wordt behandeld".

Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat Femke Halsema niet op de zaak kan ingaan. Tijdens de raadsvergadering van donderdag sprak de burgemeester wel haar afschuw uit over de detentie van Buter. De gemeente was toen al begonnen met het inwinnen van informatie en het contact zoeken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).