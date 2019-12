Premier Mark Rutte ontving tussen 2006 en 2010 als fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer reiskostenvergoeding terwijl hij gebruikmaakte van een dienstauto van de partij. Hij maakte geen gebruik van de wachtgeldregeling waar hij destijds recht op had.

"De morele opvatting is in de tijd verschoven", zei Rutte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie over zijn verkregen reiskostenvergoeding. Hij zou de vergoeding nu niet accepteren.

"Ik dacht er toen niet over na. Ik kreeg het automatisch", aldus Rutte.

De premier weet niet precies hoeveel geld hij heeft ontvangen. Hij is ook niet van plan het terug te betalen.

Ook Stef Blok, nu minister van Buitenlandse Zaken, kreeg de reiskostenvergoeding toen hij tussen 2010 en 2012 fractievoorzitter voor de VVD was.

Deze week publiceerde HP/De Tijd dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff 4.900 euro per jaar aan reiskosten declareerde, terwijl hij die kosten helemaal niet maakte omdat hij gebruikmaakte van een dienstauto met chauffeur van de VVD. Dijkhoff zei het bedrag terug te betalen.

Dijkhoff liet wachtgeld deze week stopzetten

Het bericht volgde op het nieuws dat Dijkhoff ook gebruikmaakt van de wachtgeldregeling waar hij recht op heeft als oud-bewindspersoon. Het gaat om 37.000 euro per jaar, ongeveer een modaal salaris, bovenop zijn salaris als Tweede Kamerlid en onkostenvergoedingen, meldde de Volkskrant.

De VVD'er heeft hier volgens de wet drie jaar lang recht op. Oud-bewindslieden van de PvdA Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen zagen af van die vergoeding.

Bewindslieden of wethouders kunnen gebruikmaken van een wachtgeldregeling boven op hun salaris als Kamerlid. Dijkhoff vindt nog steeds dat hij er recht op heeft, maar ziet er vanwege het nieuws over zijn onterecht verkregen reiskosten nu toch vanaf.

Rutte wil niet zeggen waarom hij afzag van wachtgeld

Nadat Rutte staatssecretaris in het tweede kabinet Balkenende de fractievoorzitter voor de VVD in de Tweede Kamer werd, kon hij eveneens gebruikmaken van de wachtgeldregeling, maar deed dat niet. De premier wil niet zeggen waarom hij er vanaf zag.

Rutte vindt het "volledig verdedigbaar" dat Dijkhoff zijn wachtgeld tot nu toe heeft gehouden, omdat hij niet wil dat zijn VVD-collega's op zijn keuze worden aangesproken.

De premier vindt dat hij "heel veel geld" verdient, zo'n 165.000 euro bruto per jaar inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar waarschuwt ook voor "een race to the bottom".

Rutte zegt zich te herinneren dat men het declaratiegedrag van politici in de jaren negentig "onverstandig" vond, daarom werden vergoedingen sindsdien via de belastingen (forfaitair) geregeld.

"Daar is nu veel discussie over. Misschien moeten we die verder in de Kamer voeren", aldus Rutte.