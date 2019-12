Marokko heeft een afspraak met de Nederlandse staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Ankie Broekers-Knol afgezegd. Dat bevestigt haar woordvoerder donderdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

"De Marokkaanse ambassadeur heeft laten weten dat de afspraak van vanmiddag over migratie met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geen doorgang kan vinden", aldus de woordvoerder.

De Nederlandse staatssecretaris zou met de Marokkaanse ambassadeur willen praten over het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Volgens de woordvoerder van de staatssecretaris delen Nederland en Marokko wel de wens om met elkaar in gesprek te blijven.

"Daar wordt aan gewerkt met de Marokkaanse autoriteiten, via dialoog op verschillende niveaus. In samenspraak tussen Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie is en blijft de inzet om te komen tot een bezoek van de staatssecretaris aan Marokko", zo meldt de woordvoerder.

Eind vorige maand ontstond onrust in politiek Den Haag omdat Broekers-Knol niet welkom zou zijn in Marokko. Een dag hierna helderden premier Mark Rutte en minister Sigrid Kaag dit op en spraken zij van een misverstand.

Nederland en Marokko steggelen al jaren over het terugnemen van Marokkaanse burgers die geen recht hebben op een Nederlandse verblijfsvergunning.