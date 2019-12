"Mijn hele leven is naar de klote", schreeuwt een man in de plenaire zaal van de Tweede Kamer en hij vertrekt in tranen. Meerdere gedupeerde ouders die woensdag het debat over de kinderopvangtoeslagaffaire bijwoonden, werden door emoties overmand, terwijl de Kamer opheldering eist van staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst).

"Relaties zijn stukgelopen, anderen zijn hun huis kwijtgeraakt, mensen zijn in de schuldsanering terechtgekomen. De schade is enorm", zei CDA'er Pieter Omtzigt.

SP'er Renske Leijten: "Mensenlevens zijn kapot gemaakt door de Belastingdienst." Farid Azarkan (DENK) citeerde een van de gedupeerde ouders: "De Belastingdienst heeft mij enkeltje naar de hel gegeven. Ik probeer nu de weg terug naar huis te vinden, maar ik weet niet hoe."

"Dit gaat over mijn leven", zegt de man die de publieke tribune verliet. De man heet Roger en heeft naar eigen zeggen een schuld van 75.000 tot 100.000 euro bij de Belastingdienst. Zijn huwelijk strandde, hij raakte zijn baan kwijt en kreeg te maken met deurwaarders. "Het lukt niet om er een streep onder te zetten."

Waarschijnlijk zijn duizenden ouders gedupeerd

RTL Nieuws en Trouw brachten aan het licht dat er grove fouten zijn gemaakt bij de stopzetting en terugvordering van kinderopvangtoeslag bij driehonderd ouders die de kinderopvang regelden via gastouderbureau Dadim in Eindhoven, de zogenoemde CAF11-zaak.

In veruit de meeste gevallen zette de fiscus de toeslag willens en wetens onterecht stop. Pogingen van ouders om hun onschuld aan te tonen strandden, omdat de fiscus niet meewerkte en niet wilde delen welke documenten moesten worden aangeleverd.

Door het handelen van de fiscus zijn honderden en waarschijnlijk duizenden ouders in grote financiële problemen gekomen.

'Mensen zijn willens en wetens in ellende gestort, sommige ambtenaren vonden dit heerlijk'

"De overheid is er voor de burgers en heeft een enorme macht ten opzichte van de burger", aldus Omtzigt. "De Belastingdienst kan zich niet aan de wet onttrekken, dat ondergraaft het vertrouwen van burgers in de rechtsstaat."De CDA'er was een van de drijvende krachten achter het blootleggen van het schandaal.

Hij vindt het huidige toeslagenstelsel waarbij achteraf gecontroleerd wordt onhoudbaar. Dat vinden ook VVD, SP, GroenLinks, ChristenUnie en DENK. Helma Lodder (VVD): "Dit systeem heeft langste tijd gehad."

Ook SP'er Renske Leijten stelde de problematiek meerdere malen aan kaak. "Mensen zijn willens en wetens in diepe ellende gestort en er zijn ambtenaren die het heerlijk vonden om dit te doen".

SP wil een parlementaire enquête

De SP'er verwijst naar de onlangs uitgelekte notitie waaruit blijkt dat het CDA, SP en DENK hebben gevraagd naar de mogelijkheden om ambtenaren en staatssecretaris Snel strafrechtelijk te vervolgen.

Leijten wil een parlementaire enquête zodat de Kamer zelf kan uitzoeken wat er exact is misgegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is.

CDA'er Omtzigt wil nog niet zover gaan. Hij wil wachten op de uitkomsten van lopende onderzoeken van onder meer de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk (ADR). Ook GroenLinks wil de onderzoeken afwachten.

Maar volgens Leijten moet de Kamer "zich niet verschuilen achter procedureel geneuzel". "De overheid hoort mensen te beschermen, dat is niet gebeurd", aldus de SP'er. "Wij moeten dit vandaag regelen."