VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff heeft jaarlijks ten onrechte 4.900 euro aan reiskosten vergoed gekregen en stort dit bedrag terug, meldt HP/De Tijd woensdag. Daarnaast ziet hij alsnog af van de omstreden wachtgeldregeling. Door deze regeling ontving hij 37.000 euro boven op zijn salaris als Kamerlid, omdat hij in het vorige kabinet kortstondig minister is geweest.

Uit onderzoek van HP/De Tijd blijkt dat Dijkhoff een reiskostenvergoeding van 4.900 euro ontvangt voor reizen binnen Nederland, terwijl hij als fractievoorzitter beschikt over een auto met chauffeur die door de VVD betaald wordt.

Daardoor maakt Dijkhoff geen extra reiskosten. De VVD'er toont zich in een reactie op Facebook schuldbewust en spreekt van "een stomme fout". "Daardoor heb ik een vergoeding ontvangen die ik nooit heb willen krijgen."

Dijkhoff zegt te hebben geprobeerd de dubbele vergoeding stop te zetten. Naar eigen zeggen heeft hij daarna niet naar zijn loonstrookje gekeken om te controleren of de stopzetting ook was doorgevoerd.

Dijkhoff zet wachtgeldregeling toch stop

Ook gaat de VVD-fractievoorzitter in het bericht in op het wachtgeld dat hij tot voor kort ontving. "Nu de discussie is opgelaaid, ook over hoe dit soort regelingen er in de toekomst uit moet zien, komt er een dimensie bij", schrijft hij.

"Daarom heb ik besloten mijn mening opzij te zetten en de toelage (bij u beter bekend als: wachtgeld) per direct stop te zetten." De VVD'er is niet van plan het geïncasseerde wachtgeld terug te betalen

Dijkhoff ontving zo'n 37.000 euro aan wachtgeld per jaar, omdat hij staatssecretaris voor Asiel en een maand minister van Defensie was. De VVD'er heeft hier volgens de wet ruim drie jaar recht op.

Hij kreeg de toelage boven op de 115.000 euro per jaar én toeslagen voor zijn fractievoorzitterschap.

Dijkhoff: Recht op wachtgeld





PvdA-Kamerleden Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, die in het vorige kabinet ook minister waren, accepteerden het extra geld niet. Asscher vindt dat het niet past om boven op het salaris van Kamerlid wachtgeld te ontvangen. "Ik heb een prachtig salaris." Ook VVD-Kamerlid Mark Harbers, tot voor kort staatssecretaris voor Asiel, zag af van de regeling.

Dijkhoff vond en vindt nog steeds dat hij recht heeft op de toeslag. "Ik sta nog steeds volledig achter de regeling en achter iedereen, in de landelijke, provinciale of lokale politiek, die op grond van die regeling ontvangt waar zij of hij voor heeft gewerkt."

Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag "volledig achter" het besluit van Dijkhoff te staan om het wachtgeld te innen.