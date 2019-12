Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd om minimaal 30 procent in de Raden van Commissarissen bij de ongeveer honderd beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen te laten bestaan. Wordt dat aantal niet gehaald, dan gaat dat ten koste van een commissiezetel.

CDA, GroenLinks, PvdA en DENK stemden in met een voorstel van D66 en SP om de adviezen van de Sociaal- Economische Raad (SER) over meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven over te nemen, bleek dinsdag in de Tweede Kamer.