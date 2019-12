De verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur overdag geldt op zijn vroegst vanaf het lange weekend van donderdagavond 12 maart tot en met maandag 16 maart. Dan worden de borden met de nieuwe snelheden langs de wegen aangepast, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer) maandag aan de Kamer.

Als de werkzaamheden dat weekend niet door kunnen gaan, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer, volgt een tweede poging van donderdagavond 26 maart tot en met zondagavond 30 maart.

Overal in Nederland wordt de snelheid tussen 6.00 uur en 19.00 uur verlaagd naar 100 kilometer per uur. In de avond en de nacht mag nog wel 130 kilometer per uur worden gereden waar dat nu ook nog mag.

Het kabinet besloot vorige maand de snelheid te verlagen vanwege de stikstofuitstoot en -neerslag. Sinds de Raad van State een streep zette door het stikstofbeleid, liggen veel projecten stil. Het kabinet wil met de snelheidsverlaging ruimte creëren voor de bouw en infrastructuur en in mindere mate voor natuurherstel.

Van Nieuwenhuizen belooft weggebruikers actief te informeren. "Het is belangrijk dat voor iedereen helder is wanneer de nieuwe situatie in werking treedt en wat de borden langs de weg betekenen", schrijft de bewindsvrouw.