Secretaris-generaal Siebe Riedstra, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertrekt, meldt het ministerie donderdag.

De secretaris-generaal vertrekt uiterlijk 1 april 2020. Hij zou niet om een gedwongen vertrek gaan. Riedstra laat weten elders een nieuwe functie te gaan bekleden.

"Na vier prachtige jaren op dit ministerie is het tijd om de estafettestok over te geven aan een nieuwe secretaris-generaal. Het ministerie heeft hiermee alle ruimte en tijd om mijn opvolger te vinden, zodat hij of zij ruim voor de formatie van een nieuw kabinet een vliegende start kan maken", zegt Riedstra in het bericht van het ministerie.

"Ik kijk terug op een geweldig mooie en enerverende tijd. Daarvoor wil ik alle medewerkers van het ministerie en de daarbij behorende organisaties enorm bedanken."

Riedstra werd in 2015 aangesteld als secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om problemen binnen het departement aan te pakken.

Meerdere bewindslieden treden af

In de nasleep van onder meer de bonnetjesaffaire traden onder het vorige kabinet drie bewindslieden van Justitie en Veiligheid af. Een onderzoekscommissie trok in 2017 harde conclusies over de cultuur op het ministerie. Het departement beloofde daarna beterschap.

In het huidige kabinet stapten ook topambtenaar Ronald Barendse en staatssecretaris Mark Harbers op. Barendse zou als plaatsvervangend secretaris-generaal een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) hebben doorkruist door zelf naar ambtenaren te zoeken die mogelijk informatie over de zogenoemde WODC-affaire hadden gelekt. Het ging daarbij om de mogelijke politieke beïnvloeding en sturing van wetenschappelijk onderzoek.

Harbers zou hebben gerommeld met cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Het werd Riedstra verweten dat hij op dat moment op vakantie zou zijn geweest en niet goed bereikbaar was.