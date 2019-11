Het kabinet versoepelt de norm voor PFAS in de grond van 0,1 microgram per kilo naar 0,8 microgram. Daardoor kan er weer grond worden verplaatst zodat een groot deel van de gestaakte bouwprojecten weer kunnen worden opgestart.

Die nieuwe norm wordt door het RIVM aan het kabinet geadviseerd, bevestigen bronnen aan NU.nl donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu) had het RIVM gevraagd een nieuwe landelijke norm op te stellen.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een groep schadelijke, nauwelijks afbreekbare stoffen die grootschalig gebruikt wordt bij de productie van verschillende producten, waaronder waterbestendige kleding en antiaanbakpannen.

Deze stoffen zitten ook in de grond. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit voorzorg een grens van 0,1 microgram per kilo grond opgesteld, de laagste detecteerbare hoeveelheid.

Baggeraars kwamen met lage norm in de problemen

De lage norm bracht veel projecten waarbij grond verplaatst moet worden in de problemen. Bedrijven zijn terughoudend met het innemen van grond die niet getest is en het testen zelf kost veel geld.

De bouwsector riep Van Veldhoven daarom op de norm zo snel mogelijk te verhogen, omdat onder meer baggeraars en bedrijven in grondverzet in de problemen kwamen. Er werd door werkgeversorganisatie VNO-NCW ondertussen een schadeclaim voorbereid tegen de overheid.

Bouwers kwamen eind oktober naar het Malieveld in Den Haag om hun onvrede te uiten.

Op veel plekken zijn de stoffen door onder meer de uitstoot van fabrieken en incidenten in de bodem terechtgekomen, waar ze niet kunnen worden afgebroken. Momenteel is nog onduidelijk hoe schadelijk PFAS precies is.