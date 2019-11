Nederland is een van de strengste landen van Europa bij het toelaten van asielzoekers, gericht op snelle afwijzingen, blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico en Trouw.

Nederland hanteert onder andere een lijst met 'veilige landen' als richtlijn. In theorie maken mensen uit deze landen weinig kans op asiel, omdat in die landen geen systematische vervolging, foltering of schending van mensenrechten plaatsvindt. In werkelijkheid, stelt Trouw, is de lijst redelijk willekeurig. Nederland oordeelt vaak als enige in Europa dat een land veilig is.

Er staan in totaal 32 landen op de Nederlandse lijst met veilige landen. Dit is het hoogste aantal van alle EU-landen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (24) en Oostenrijk (20).

Oekraïne en Marokko zijn twee voorbeelden van landen waarover onenigheid is. Nederland beoordeelt deze landen als veilig. In beide gevallen zijn er slechts drie andere landen die het met Nederland eens zijn.

De behoefte aan een lijst met veilige landen ontstond doordat veel Syriërs tijdens de vluchtelingencrisis hun land ontvluchten voor de burgeroorlog. Mensen uit andere landen, zoals Marokko, Tunesië en Albanië, kwamen mee. Hierdoor verstopten de procedures ten koste van 'echte vluchtelingen'.

Aanvragers uit veilige landen krijgen snellere behandeling

Asielaanvragers uit veilige landen krijgen nu een snellere behandeling met minder rechten. Zo krijgen ze maar één gehoor en moeten ze meer bewijs aandragen. Volgens vluchtelingenorganisaties doet dit afbreuk aan de bescherming van minderheden en creëert het ongelijkheid.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt in een reactie de geconstateerde verschillen binnen Europa 'vreemd' te vinden.

In de praktijk lijkt het oordeel veilig of niet veilig soms gemotiveerd te zijn door het aantal asielzoekers. Zo besloot staatssecretaris Harbers in 2017 dat Moldavië onveilig is, terwijl er destijds nauwelijks vluchtelingen vanuit het land kwamen. Sinds 2017 is het aantal asielzoekers uit Moldavië sterk gestegen van 340 naar meer dan 850 dit jaar.