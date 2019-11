Meerdere parlementariërs, zoals VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, krijgen naast hun loon als Kamerlid extra wachtgeld omdat zij eerder wethouder of bewindspersoon in het kabinet waren. Zij hebben hier in theorie overigens recht op, maar veel parlementariërs zien af van dit extra loon.

Dat blijkt uit documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken die de Volkskrant heeft opgevraagd.

De wachtgeldregeling is in principe bedoeld voor politici of bestuurders die bijvoorbeeld na verkiezingen of de val van een college of kabinet opeens geen werk meer hebben.

Tot de Kamerleden die dit wachtgeld wel incasseren, behoort VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Hij incasseert zo'n 37.000 euro aan wachtgeld per jaar omdat hij staatssecretaris van Asiel en een maand minister van Defensie was. Dijkhoff heeft hier ruim drie jaar recht op.

De VVD-voorman laat in de krant weten bewust gebruik te maken van dit extra geld, dat hij boven op de 115.000 euro per jaar én toeslagen voor zijn fractievoorzitterschap ontvangt.

Dijkhoff noemt het wachtgeld 'uitgesteld loon'

"Over de arbeidsvoorwaarden van een ministerschap of een staatssecretariaat valt niet te onderhandelen", zegt Dijkhoff. "Dat heeft voor- en nadelen, maar het is zoals het is. Ik zie deze wachtgeldregeling als onderdeel van die arbeidsvoorwaarden. Het is uitgesteld loon, net als pensioen."

Ook GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks, die wethouder in Leeuwarden was, kreeg tot voor kort ruim 7.000 euro wachtgeld per jaar extra. "Ik ben 8,5 jaar wethouder geweest, dan heb je een bepaald bestedingspatroon", laat zij in een reactie aan de Volkskrant weten. "Ik heb me er niet op kunnen voorbereiden dat mijn inkomen achteruit zou gaan omdat ik heel plotseling met voorkeursstemmen in de Kamer kwam."

Zij liet deze regeling echter recent stopzetten nadat de partij haar, tijdens het onderzoek voor het artikel, berispte over de wachtgeldregeling.

Andere politici zagen af van de wachtgeldregeling

Andere politici die in de Tweede Kamer kwamen, zagen af van het extra geld. VVD'er Mark Harbers was staatssecretaris van Asiel, maar liet de uitkering stopzetten. Hij noemt dit een "persoonlijke afweging".

Ook D66-minister Ingrid van Engelshoven wilde toen zij Kamerllid was geen wachtgeld voor haar periode als wethouder in het Haagse college. "Als je als wethouder stopt om lid te worden van de Kamer, is dat een vrije keuze", zei zij daarover in een interview in het AD. "Dat hoeft niet op kosten van de belastingbetaler."

Ook de voormalige PvdA-bewindslieden Lodewijk Asscher en Lilian Ploumen ontvangen geen wachtgeld, terwijl zij daar wel recht op hebben.