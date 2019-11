Nederland doet mee aan een internationale missie in de Perzische Golf om olietankers te beschermen, meldt NOS maandagavond op basis van ingewijden. Een Nederlands marineschip zou voor een periode van zes maanden naar de Straat van Hormuz gaan, een zeegebied bij Iran.

De Nederlandse bijdrage aan de missie zou 10 tot 15 miljoen euro bedragen. Ook Denemarken zou hebben toegezegd mee te doen aan de missie, maar dan met een waarnemende rol.

Na verschillende incidenten in de Straat van Hormuz zijn de spanningen tussen Iran en het Westen flink opgelopen. Meerdere olietankers zijn er gesaboteerd en volgens Amerika is er een Iraanse drone, die te dicht bij een marineschip zou zijn gekomen, uit de lucht geschoten.

Iran nam afgelopen juli in de zeestraat een tanker met Britse vlag in beslag. Daarop maakte de Britse marine bekend dat ze schepen die onder Britse vlag varen voortaan gaan escorteren.

Jaarlijks passeert een vijfde van alle olie in de wereld de Straat van Hormuz. In 2018 ging het volgens de Verenigde Staten om 21 miljoen olievaten per dag.

Het kabinet neemt vrijdag waarschijnlijk een definitief besluit over de missie, meldt NOS.