Het Klimaatplan van de overheid is "stevig, maar niet genoeg om de klimaatdoelen van 2030 te halen". Dat schrijft de Raad van State maandag in de beschouwing van het Klimaatplan. Het adviesorgaan van de regering oordeelt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de broeikasgasreductie van 49 procent te realiseren.

Het Klimaatplan bestaat volgens de Raad uit een "veelheid aan losse maatregelen". Maar om het doel in 2030 te halen, moet er vooral een samenhangende aanpak komen, blijkt uit het rapport.

De Raad heeft het Klimaatplan van de overheid getoetst aan de eisen die zijn vastgelegd in de Klimaatwet. De wet stelt dat de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met 49 procent moet zijn afgenomen, met het uiteindelijke doel van een afname van 95 procent in 2050.

'Meer draagvlak in de samenleving is cruciaal'

In de analyse van het Klimaatplan stelt de Raad dat er meer aandacht moet worden geschonken aan uitvoering van de maatregelen die getroffen gaan worden. "Voor deze ingrijpende veranderingen in de economie en samenleving is het opbouwen en versterken van draagvlak cruciaal", stellen ze.

Om het draagvlak te versterken moet het duidelijk worden wat de baten van de klimaat- en energietransitie zijn, en moeten ook de kosten hiervan inzichtelijk zijn. Een heldere wetgeving en een transparante meerjarenplanning moeten hieraan bijdragen.

De Raad erkent dat de maatregelen die voortkomen uit het Klimaatplan "niet in ieders individuele belang zijn". Een heldere wetgeving en een transparante meerjarenplanning zouden wel bijdragen aan het "verminderen van de spanningen". Die zijn volgens de Raad onvermijdelijk, maar kunnen wel worden beheerst.

PBL: Klimaatdoelen gaan waarschijnlijk niet gehaald worden

De beschouwing van de Raad verscheen enkele weken na het kritische rapport over het Klimaatakkoord dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) begin november publiceerde. Uit het rapport van het PBL bleek dat het doel van 2030 waarschijnlijk niet gehaald gaat worden.

Volgens het PBL is dit te wijten aan de verwachte lagere aardgasprijs in 2030, waardoor het voor Nederlandse energiecentrales goedkoper is om op volle toeren te draaien, wat de CO2-uitstoot vergroot. Ook zorgen een grotere bevolkingsgroei en een lagere aardgasprijs voor een toename van auto's op de weg. Deze toename zorgt voor een hogere CO2-uitstoot dan verwacht, mede door een toename van onzuinige auto's.

Overheid neemt extra maatregelen naar aanleiding van kritisch rapport

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte vrijdag in een reactie op het rapport van het PBL bekend extra klimaatmaatregelen te nemen.

Zo trekt de overheid 60 miljoen euro extra subsidie uit voor duurzaamheid, om bijvoorbeeld de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers te stimuleren. Ook projecten waarmee hernieuwbare energie kan worden gefinancierd kunnen rekenen op extra subsidie.

Wiebes kondigde daarnaast aan dat de aanleg van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en particulieren moet worden versneld.