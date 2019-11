Het kabinet komt met een investeringspakket om de bereikbaarheid binnen Nederland te verbeteren. Zo gaat station Schiphol voor 237 miljoen op de schop en wordt er onder meer een half miljard uitgetrokken voor wegverbredingen en openbaar vervoer tussen Amsterdam en Hoorn.

Bericht van de redactie: in dit artikel stond eerst foutief dat er een hogesnelheidslijn (hsl) naar het noorden zou komen, maar dit blijkt niet het geval.

In de regio boven Amsterdam wordt een deel van het geld ook gebruikt om het lokale wegennet beter op elkaar aan te laten sluiten. De investering moet bovendien ruimte voor 40.000 nieuwe woningen boven Amsterdam opleveren.

Dat blijkt uit een Kamerbrief die donderdagavond door minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is vrijgegeven.



Voor de regio rondom Utrecht is 380 miljoen euro gereserveerd. Er moeten rondom de Domstad negenduizend nieuwe woningen komen, die mogelijk aangesloten worden op een tweede intercitystation; dat wordt nog onderzocht. Tot 2040 moeten er daarnaast 170.000 woningen bijkomen in de zuidelijke Randstad.

Ook moeten de fileproblemen op de A50 verleden tijd worden. De Staat trekt daar bijna 70 miljoen euro voor uit en de provincies Noord-Brabant en Gelderland dragen er beide 17 miljoen euro aan bij. Van dat geld moet de snelweg verbreed worden bij de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

Ov-poortjes op Schiphol en een uitgebreide reizigershal

De Staat draagt bijna 80 miljoen euro bij aan de transformatie van Schiphol, die in 2025 afgerond moet zijn. De luchthaven zelf legt bijna 70 miljoen euro bij, evenals Vervoerregio Amsterdam. De laatste financiële bijdrage wordt geleverd door de NS.

Op het station moeten ov-poortjes verschijnen en de reizigershal Schiphol Plaza vergroot worden, om onderscheid te creëren voor trein- en luchtvaartreizigers. De minister hoopt dat het ondergrondse treinstation straks om en nabij de 125.000 reizigers per dag aan kan. Momenteel zijn dat er nog zo'n 109.000.

Spoornetwerk richting noorden wordt verbeterd

Ook worden er miljoenen uitgetrokken om het spoornetwerk richting het noorden van het land te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft groen licht gegeven om de daarvoor benodigde wissels tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid aan te leggen.

De treinen moeten uiteindelijk vanaf Breda via Rotterdam, Amsterdam-Zuid, Lelystad en Zwolle richting Leeuwarden en Groningen rijden.

Op de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle wordt de maximumsnelheid verhoogd naar zo'n 160 kilometer per uur. Elders zouden de treinen straks maximaal 200 kilometer per uur moeten halen.

Met name forensen tussen Breda en Zwolle zullen hun reistijd zien verkorten, met ruim een half uur. Vanuit het noorden van het land is de tijdswinst 'slechts' vier minuten, omdat een andere route langs Utrecht nog altijd veel minder kilometers aflegt.