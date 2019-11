Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is niet van plan gehoor te geven aan de oproep van de politiebonden om een keuze te maken welke politietaken voorrang moeten krijgen. "Het is niet mijn taak om me te bemoeien met de inzet van politie. Die rol heb ik niet", zei de minister donderdagmiddag in een debat in de Tweede Kamer.

De minister reageerde op een noodkreet van politiebonden ACP, NPB, VMHP en ANPV eerder op de dag.

De bonden willen dat de minister, maar ook burgemeesters het Openbaar Ministerie en de politietop "harde keuzes" maakt over welke tak van criminaliteitsbestrijding prioriteit moet krijgen. Dat is nodig, omdat de politie kampt met een personeelstekort.

'Inktzwarte dag voor veiligheid Nederland'

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs waarschuwt dat de politie niet meer de veiligheid kan garanderen "die we hebben afgesproken". "Ik neem het het kabinet enorm kwalijk dat het zo ver heeft kunnen komen. Ik doe dan ook een oproep om ons echt een keer te helpen, want zo gaat het niet langer", aldus Struijs. "Het is een inktzwarte dag voor de veiligheid in Nederland."

Grapperhaus is echter niet van plan voor de politie te bepalen welke vorm van criminaliteit moet worden bestreden. "We moeten ons goed realiseren dat de politie de expert is en zij keuzes maken. Dat is hoe ons stelsel werkt." De minister vult aan dat het zijn taak is om te zorgen voor de financiering en de opleiding.

Het probleem ligt volgens de justitieminister bij de grote uitstroom van pensioengerechtigde agenten en de relatief grote groep die tegen het pensioen aanzitten. Tegelijkertijd is de aanwas van nieuwe agenten niet op peil, omdat de aspiranten op de Politieacademie nog midden in hun opleidingstraject zitten.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken is verbijsterd over de houding van Grapperhaus. "De minister kan niet naar het stelsel wijzen." PVV'er Lilian Helder: "Dit is niet het probleem van de lokale politie, maar het gaat om structureel extra geld."

Op dit moment heeft de minister geen extra geld. Hij verwees naar het fonds voor de bestrijding van ondermijning waar een eenmalig bedrag naar is gegaan. Hoewel Grapperhaus blij is met het fonds, is hij het met de Kamer eens dat er structurele financiering voor dat fonds moet komen, al kan hij daar niet voor zorgen.

'Opgeheven rechercheteam cruciaal in strijd georganiseerde misdaad'

Tweede Kamerleden verwezen ook naar het nieuws van eerder op de dag dat een recherche-eenheid van de Amsterdamse politie eind van dit jaar verdwijnt vanwege een tekort aan personeel.

Ze willen weten hoe het kan dat uitgerekend een rechercheteam in de hoofdstad verdwijnt nu het kabinet na de moord op advocaat Derk Wiersum vol zegt in te zetten op de bestrijding van zware drugscriminaliteit en ondermijning. "Wat is dit slecht", zegt Kuiken. "Ook wanneer er een eenheid in Amsterdam wordt opgeven zegt deze minister: 'Ik ga er niet over.'"

Grapperhaus wees erop dat het niet gaat om een eenheid die zich bezig houdt met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, maar een eenheid die valt onder de dienst Infrastructuur. In het Parool noemt NPB-voorzitter Struijs het verdwijnen van de recherche-eenheid juist "heel onwenselijk, want dit rechercheteam is cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad."