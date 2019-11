Bijstandsgerechten moeten in elke gemeente verplicht een zogenaamde tegenprestatie te gaan leveren, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Deze tegenprestatie kan onder meer in de vorm van werk of studie zijn.

De staatssecretaris noemt het 'ongewenst' dat veel bijstandsgerechtigden denken dat ze geen arbeidsverplichting hebben. Ze wil in gesprek gaan met gemeenten over hoe de verplichting van een tegenprestatie vorm gaan geven.

Met de brief reageert Van Ark op de inmiddels aangenomen motie van D66-kamerlid Rens Raemakers. Deze motie stelt dat gemeenten verplicht worden om een "niet-vrijblijvend" aanbod te doen aan mensen in de bijstand.

Hoe dit aanbod moet worden ingevuld, staat de gemeenten vrij. Het kan volgens Van Ark neerkomen op bijvoorbeeld een baan, een stage, vrijwilligerswerk of een studie. De gevraagde tegenprestatie moet wel passend zijn bij de betreffende persoon.

De staatssecretaris benadrukt dat het belangrijkste blijft dat met behulp van een professional wordt bepaald wat goed is voor een persoon. Van Ark meent dat de meeste mensen graag meedoen in de samenleving, maar als personen dit niet willen "moet het aanbod ook verplichtend opgedragen kunnen worden".