De pensioenfondsen die er op dit moment heel slecht voor staan en waarschijnlijk volgend jaar de pensioenen moeten korten, krijgen een jaar uitstel om hun financiële positie te verbeteren, schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dinsdag aan de Tweede Kamer.

Als er niets gebeurt, lopen 7,8 miljoen deelnemers bij 27 pensioenfondsen het risico dat hun pensioen worden gekort. Met de ingreep van Koolmees geldt dat nog voor zeshonderdduizend deelnemers bij vier fondsen.

Fondsen krijgen nu dus langer de tijd om orde op zaken te stellen."Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de baan", schrijft Koolmees.

Daarmee zijn de problemen niet opgelost, waarschuwde Koolmees in een toelichting. "Laat ik daar heel helder over zijn." Pensioenfondsen die in zwaar weer zitten, moeten wel laten zien hoe zij willen verbeteren.

Het kabinet sloot in juni met werkgevers en de vakbonden een Pensioenakkoord, maar dat moet nog in wetgeving worden uitgewerkt. Met het uitstel, haalt Koolmees nu een jaar lang de druk van de ketel. Hij wil met deze tijdelijke maatregel "rust en ruimte" creëren.

Het stelsel wordt onder andere vernieuwd en de regels om pensioenen te verhogen en te verlagen worden versoepeld. Maar in de afgelopen maanden is de situatie bij veel pensioenfondsen verslechterd.

Daardoor stond het kabinet onder druk iets te doen aan de kortingen. De grootste vakbond FNV kondigde acties aan en oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer voor de pensioenplannen, willen evenmin dat er wordt gesneden in de uitkeringen.

Koolmees: Kortingen zijn in huidig stelsel nodig

Koolmees zegt de wens van betrokken partijen om niet te korten goed te begrijpen. "Het is evenwel goed om ons te realiseren dat binnen het huidige stelsel kortingen nodig zijn om belofte die aan alle deelnemers wordt gedaan, ook waar te kunnen maken", schrijft de bewindsman.

Aanvankelijk wilde de gehele Kamer geen 'onnodige kortingen', maar inmiddels is die eis door de meeste partijen dus bijgesteld naar helemaal geen kortingen voor het komende jaar.

Pensioenfondsen hebben vooral last van de lage en inmiddels zelfs negatieve rente. Daarnaast speelt de zogenoemde rekenrente hen parten. Met die rekenrente moeten fondsen hun vermogen berekenen. Hoe lager die rente, hoe meer geld fondsen in kas moeten hebben.

PVV, SP en 50PLUS willen die rekenrente daarom verhogen zodat pensioenfondsen op papier meer geld hebben, maar Koolmees vindt dit geen oplossing voor het problemen. "Verhoging van de rekenrente betekent immers dat we rendementen waarvan we niet weten of we ze zullen halen nu al uitdelen", schrijft Koolmees.