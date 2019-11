Het kabinet maakte vrijdag bekend extra geld vrij te maken voor zogenoemde sociaal advocaten, advocaten die door de Staat worden ingeschakeld als een verdachte die zelf niet kan betalen. Het gaat om een tijdelijke jaarlijkse toelage van 36,5 miljoen euro voor de jaren 2020 en 2021.

Begin oktober kondigde een groot deel van de sociaal advocaten nog aan in januari te gaan staken voor een betere vergoeding. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft nu laten weten de staking af te blazen vanwege de beloofde vergoeding.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming liet vrijdag weten blij te zijn dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt. "Want advocaten zijn onmisbaar in elk stelsel voor rechtsbijstand," aldus de minister.

Gesubsidieerde rechtsbijstand gaat op de schop

Vorige week zei het kabinet nog dat de gesubsidieerde rechtsbijstand flink op de schop gaat vanwege de hoge kosten van rechtsbijstand. Zo wil minister Dekker graag dat een onafhankelijke instantie gaat beoordelen voor welke zaken gesubsidieerde rechtsbijstand echt nodig is.

Het kabinet vindt nu dat mensen te snel naar de rechter stappen, waardoor de kosten voor rechtsbijstand steeds hoger worden. Het aantal zaken waarbij gebruik is gemaakt van een gesubsidieerde advocaat is in de afgelopen 17 jaar met 42 procent gestegen, aldus het kabinet.

De huidige gesubsidieerde rechtsbijstand kost ruim 400 miljoen euro per jaar.