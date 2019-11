Politieagenten mogen een stroomstootwapen gaan gebruiken om zich te verdedigen, zo zal het kabinet gaan besluiten volgens meerdere media. Onder meer de NOS schrijft vrijdag dat zeventienduizend agenten de taser krijgen en dat hier 30 miljoen euro voor uitgetrokken wordt.

Het zal volgens de NOS naar verwachting echter nog vijf jaar gaan duren voordat alle agenten beschikking hebben over het stroomstootwapen, omdat er een aanbestedingsprocedure komt én iedereen moet leren hoe het wapen gebruikt moet worden.

Korpschef Erik Akerboom gaf in september van dit jaar nog te kennen dat hij vond dat het besluit rondom het wel of niet gebruiken van de taser te lang duurde. "Er moet een einde komen aan dat eindeloze getreuzel van de politiek", zo zei hij tegen De Telegraaf.

Zijn oproep kreeg extra steun doordat er een aantal heftige geweldsincidenten gericht tegen agenten plaatsvonden. Zo werd een politieman in Rotterdam bij het controleren van een trouwstoet bewusteloos geslagen.

Uit cijfers van vorig jaar bleek al dat het geweld tegen agenten is toegenomen. In 2018 waren er 10.593 incidenten tegen 9.598 incidenten in 2017 (pdf). Amnesty International heeft echter bezwaren tegen het gebruik van de taser, onder meer vanwege de gezondheidsgevaren.

De politie deed in 2017 en 2018 al proeven met de taser. In een evaluatie van de Politieacademie van vorig jaar stond dat de het wapen "van toegevoegde waarde" was, vooral voor agenten die als eerste ter plaatse zijn bij incidenten.