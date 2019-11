Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens over de stikstofmaatregelen, laten de fractieleiders dinsdag weten na een extra overleg. Waarschijnlijk gaat de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur, behalve 's nachts.

"We zijn er als coalitiefracties uit. Nu is het aan het kabinet om de maatregelen te publiceren", zei D66-fractieleider Rob Jetten tegen RTL Nieuws. Ook VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff laat weten dat het kabinet nu aan zet is.

De coalitieleden willen officieel nog niets zeggen over de maatregelen die het kabinet woensdagochtend bekendmaakt.

De NOS meldt dat er tussen 19.00 en 06.00 nog wel op een aantal wegen 130 kilometer per uur mag worden gereden waar dat nu ook al mag. Met de 'stikstofwinst' die hiermee vrijvalt, wil de coalitie de woningbouw en infrastructurele projecten weer serieus op gang brengen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de plannen.

Maximumsnelheid waarschijnlijk omlaag naar 100 kilometer per uur

Mede door de snelheidsverlaging was het een lastige puzzel, want deze maatregel doet de VVD veel pijn. "Het is een goed pakket, maar zitten ook dingen in die mij niet blij maken", zei Dijkhoff daarom tegen RTL Nieuws.

De liberalen profileren zich graag als de autopartij die er mede voor heeft gezorgd dat 130 kilometer per uur op veel snelwegen sinds 2010 de norm is.

Hoewel er vanuit het kabinet en de coalitie steeds werd gezegd dat er geen taboes zijn om de problemen rond de stikstofuitspraak op te lossen, was er bij de VVD achter de schermen veel overleg over en weerstand tegen deze stap.

Woningbouw en infrastructuur krijgen voorrang

Premier Mark Rutte, die dinsdag ook bij het overleg aanwezig was, benadrukte dat de overeenstemming een eerste stap is.

Dit zijn namelijk maatregelen die op de korte termijn genomen kunnen worden en snel effect hebben.

Alleen zo kan het kabinet invulling geven aan het streven om tot 2025 jaarlijks 75.000 huizen te bouwen om de krapte op de woningmarkt aan te pakken. Vooralsnog blijft het aantal bouwvergunningen door de stikstofuitspraak in dit en volgend jaar steken op 47.000.

Voor de lange termijn wordt vooral gekeken naar de landbouw, de sector die verantwoordelijk is voor verreweg de meeste stikstofneerslag (46 procent). In het regeerakkoord bestond al de mogelijkheid om varkensboeren vrijwillig uit te kopen (warme sanering), maar het duurt waarschijnlijk tot 2021 voordat de eerste stal met overheidssteun vroegtijdig de deuren sluit. Voor deze operatie is 180 miljoen euro uitgetrokken.

Daarnaast trok het kabinet onlangs 500 miljoen euro extra uit om de stikstofproblemen aan te pakken. Dat bedrag loopt naar alle waarschijnlijkheid nog verder op. Het kabinet wil dat de provincies ook een financiële bijdrage leveren. Die spelen sowieso een belangrijke rol bij de uitvoering van de kabinetsplannen.

Kabinet voerde al snelheidsverlaging door

Het was al bekend dat een verlaging van de maximumsnelheid de stikstofuitstoot en -neerslag beperkt. Eind september adviseerde de Commissie-Remkes het kabinet de snelheid in de buurt van kwetsbare Natura 2000-gebieden.

Begin september had het kabinet al de voorgenomen snelheidsverhoging op delen van de A2 teruggedraaid en ging de snelheid op trajecten van de A1, de A28 en de A50 omlaag.