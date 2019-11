SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen is afgetreden vanwege de ophef over zijn wachtgeldregeling, meldt zijn partij zaterdag. Het besluit is in overleg met het hoofdbestuur genomen.

Kort na het aantreden van Zevenbergen als partijvoorzitter in september 2018 ontstond ophef over de wachtgeldregeling waar hij als oud-wethouder van de gemeente Alblasserdam recht op had. Hij ontving 1.450 euro netto per maand ter compensatie van zijn salarisverlies.

Zevenbergen besloot vanwege de discussies van zijn wachtgeld af te zien, maar het stoppen of afbouwen van de regeling zou niet mogelijk zijn. Het bedrag zou daarom "ten dienste worden gesteld aan de gemeenschap", meldde zijn partij destijds.

De SGP meldt dat Zevenbergen en het bestuur het hoofdstuk over het wachtgeld in oktober 2018 hoopten af te sluiten, maar dat dit niet lukte. Sinds enkele weken is er weer veel aandacht voor deze wachtgeldregeling, meldt de partij, zonder in details te treden.

"De gebeurtenissen trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid", laat de SGP via een schriftelijke verklaring weten. Zevenbergen zal tijdelijk worden vervangen door zijn voorganger Maarten van Leeuwen.