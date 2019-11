CDA-gedeputeerden Renze Bergsma en Marianne van der Sloot hebben vrijdagnacht hun ontslag ingediend bij de Provinciale Staten omdat zij met hun partij van mening verschillen over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Het ontslag is het gevolg van onenigheid binnen de Brabantse coalitie over de aanpak van de stikstofcrisis. Het CDA wil graag dat de deadline van 1 april, waarop boeren in Brabant een milieuvriendelijke stal moeten hebben, wordt afgeschaft. De andere coalitiepartijen (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) willen dat echter niet.

Dat heeft voor de CDA-gedeputeerden voor een tweestrijd gezorgd. Marianne van der Sloot zegt in haar verklaring: "Ik sta achter het programma, de uitgangspunten en de standpunten van het CDA. Maar ik voel me ook gebonden aan de afspraken die we gezamenlijk met de andere coalitiepartijen hebben gemaakt. En ik wil me daarin een betrouwbare partner tonen. Dat gaat niet samen."

Ook haar collega Bergsma zegt dat de wens van het CDA en de eerder gemaakt afspraken hebben gezorgd voor een onwerkbare situatie. "Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat ik mijn functie niet meer op een geloofwaardige manier kan uitoefenen. Daarom bied ik Provinciale Staten per direct mijn ontslag aan", aldus Bergsma.

Het is nog niet duidelijk wanneer Bergsma en Van de Sloot in het provinciaal bestuur vervangen worden. Tot die tijd worden hun bestuurlijke verantwoordelijkheden van binnen het college verdeeld.