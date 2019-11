Het kabinet wil een deel van de decentralisatie in de jeugdzorg terugdraaien, dat schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid in de jeugdzorg bij de gemeentes in plaats van de Rijksoverheid. Deze decentralisatie heeft voor veel jeugdzorginstellingen voor financiële problemen gezorgd, waardoor bij bijna een kwart van de instellingen verlies wordt gedraaid.

Het kabinet wil nu een deel van die decentralisatie terugdraaien. Directe aanleiding daarvoor is een rapport van de de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid die stellen dat de gezinnen met complexe problematiek op dit moment niet of nauwelijks geholpen worden. Dat komt omdat er te weinig personeel is dat wil en kan omgaan met deze complexe groep.

Ministers De Jonge en Dekker willen daarom een deel van de jeugdzorg weer centraliseren in regio's, omdat het voor gemeentes zelf te lastig en te duur is om zorg te vinden voor deze gezinnen. Onder andere pleegzorg, gesloten jeugdzorg en specialistische anorexiazorg zullen voortaan in regio's moeten worden ondergebracht.

FNV blij met beslissing kabinet

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is blij met de beslissing van het kabinet. "We zijn blij dat eindelijk, na drie jaar actie voeren met de jeugdzorgwerkers, het inzicht in Den Haag is gekomen dat het huidige beleid een race naar de afgrond was."

FNV is wel nog van plan om op 15 november een "stevig gesprek" te voren met minister De Jonge over de grote financiële tekorten in de jeugdzorg.