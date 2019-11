Volgens het kabinet mogen door de stikstofcrisis in 2019 en 2020 maar 47.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden, 28.000 minder dan het plan was. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft zich als doel gesteld om de komende jaren 75.000 woningen per jaar te bouwen om de woningnood tegen te gaan, maar mag door het stikstofbesluit maar vergunningen afgeven voor maximaal 47.000 woningen per jaar, dat is veertig procent minder dan gepland. "Een flinke dip", aldus de minister in de brief.

Door de vertraging in de nieuwbouwproductie zal het woningtekort oplopen. aldus de minister. "Het kabinet werkt daarom aan een pakket maatregelen waarmee de vergunningverlening snel vlot wordt getrokken. We zetten alles op alles om de geschetste effecten geen werkelijkheid te laten worden."

Pas in 2024 komt het jaarlijkse doel van 75.000 woningen weer in zicht, berekent de minister die zich baseert op prognoses.

Kabinet zoekt naar een oplossing

Het kabinet en de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zoeken deze week naar een oplossing om minder stikstof uit te stoten, zodat er in eerste instantie weer ruimte ontstaat om woningen te bouwen.

Want sinds de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, eind mei het stikstofbeleid van het kabinet heeft afgekeurd, liggen ongeveer achttienduizend projecten stil.

Aanvankelijk werd de verwachting gewekt dat het kabinet vrijdag met de eerste oplossingen zou komen, maar Rutte liet woensdagavond weten dat dit niet eerder dan begin volgende week wordt.