Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs denkt niet dat het lerarentekort alleen met geld is op te lossen. De bewindsvrouw reageert daarmee om de roep vanuit de oppositie, leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel om structureel geld uit te trekken om het tekort aan te pakken.

"Het is naïef als je denkt dat je het lerarentekort alleen met geld kunt oplossen", zei Van Engelshoven donderdagmiddag aan het begin van het debat over de begroting van haar departement.

"Geld alleen is niet genoeg. Het lerarentekort vraagt om de aanpak op vele fronten en daar zijn we hard mee bezig. Anders opleiden, anders werken en anders organiseren", aldus Van Engelshoven.

Uit cijfers van het ministerie blijkt dat het lerarentekort in 2022 uitkomt op 4.100 voltijdsbanen en loopt het verder op tot 11.000 in 2027. Dat geldt alleen als er niets verandert, maar dit kabinet heeft juist extra geld vrijgemaakt om het tekort aan te pakken.

Akkoord bleek niet genoeg voor stakers

Vakbonden, schoolbesturen en het kabinet sloten vorige week een akkoord over de eenmalige investering in het onderwijs. Het overgrote deel daarvan is om direct of indirect het lerarentekort aan te pakken.

Aanvankelijk leek dat genoeg om de geplande lerarenstaking van afgelopen woensdag af te blazen, maar toen langzaam maar zeker doordrong dat het een eenmalige investering is, kwam er toch weer verzet. Uiteindelijk legden duizenden mensen uit het onderwijs het werk neer uit onvrede over het salarisverschil van docenten tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de werkdruk en het lerarentekort.

Vooralsnog hoeft de onderwijssector niet te rekenen op meer geld. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maakten woensdag tijdens een debat al duidelijk dat er wat hen betreft in deze kabinetsperiode niet nog meer wordt geïnvesteerd. Die discussie wordt doorgeschoven naar de formatie van een volgend kabinet, waarschijnlijk in 2021.