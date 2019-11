De Nederlandse veehouderij stoot drie keer meer stikstof uit dan oorspronkelijk was aangenomen. Dat komt volgens de krant Trouw donderdag naar voren uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd in opdracht van minister Schouten (Landbouw).

De minister had het CBS gevraagd te onderzoeken hoeveel stikstof er daadwerkelijk vrijkomt in stallen met koeien, varkens en kippen. Hiervoor werd de stikstofuitstoot berekend volgens een model van de Europese Unie. Het CBS heeft de nieuwe stikstofuitstoot berekend door te kijken naar tienduizenden monsters van mesttransporten.

Uit de monsters blijkt dat de mest zelf veel minder stikstof bevat dan oorspronkelijk berekend via het Europese model. De hoeveelheid stikstof die in de lucht ontsnapt is echter veel groter. Daardoor zijn de zogenoemde milieuvriendelijke stallen, die onder andere gebruikmaken van luchtfilters, niet zo schoon als gedacht.

Volgens de nieuwe berekening stoten de milieuvriendelijke stallen evenveel stikstof via de lucht uit als de normale stallen omdat de filters niet berekend zijn op zoveel stikstof in de lucht.

Onderzoek domper voor stikstofbeleid

Dit is een domper voor het kabinet, die hoopte de stikstofuitstoot te beperken door dit soort milieuvriendelijke stallen. Onderzoekers aan de Universiteit van Wageningen zeggen tegenover Trouw dat dit nieuwe onderzoek gevolgen gaat hebben voor het regeringsbeleid. "Emissie-arme stallen verdienen dat predicaat misschien helemaal niet", aldus onderzoeker Oene Oenema.

Boerenorganisatie LTO zegt tegen Trouw de uitkomsten van het onderzoek nog zelf te willen bekijken. Verder zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw tegen de krant dat het niet per se negatief is dat stikstof via de lucht ontsnapt. "Meer stikstof in de lucht betekent minder stikstof op de bodem. Dat is positief", aldus de woordvoerder.