Premier Mark Rutte kan zich niet herinneren of hij in 2015 is geïnformeerd over de Nederlandse luchtaanvallen op de Iraakse steden Hawija en Mosoel waarbij 74 mensen, onder wie burgers, om het leven kwamen.

"Er staat mij niets van bij", zegt Rutte woensdag tegen de NOS.

Dinsdagavond kreeg minister Ank Bijleveld van Defensie in een zwaar Kamerdebat over de kwestie een motie van wantrouwen die door nagenoeg de hele oppositie werd gesteund.

De Kamer neemt het de minister kwalijk dat haar voorganger, oud-defensieminister Jeanine Hennis, de Kamer tot twee keer toe verkeerd heeft geïnformeerd over de betrokkenheid van Nederlandse F-16's bij de bombardementen op de steden Hawija en Mosoel.

Hennis meldde de Kamer destijds dat er bij aanvallen geen burgerslachtoffers waren gevallen, terwijl blijkt dat het ministerie beschikte over een intern verslag en een Amerikaanse rapportage waaruit bleek dat het "geloofwaardig was" dat er bij de aanval in Hawija burgers om het leven waren gekomen.

Minister Bijleveld bood daarop in het debat haar excuses aan voor het verkeerd informeren van de Kamer. Zij voegde eraan toe dat in 2015 naast het ministerie van Defensie ook de ministeries van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte op de hoogte waren gesteld van de onderzoeken waaruit bleek dat er burgerdoden zijn gevallen.

Karabulut: 'Het kan niet dat minister-president niet op de hoogte was'

SP-Kamerlid Sadet Karabulut kan moeilijk geloven dat de premier niet op de hoogte was. "Dit kan niet waar zijn", zegt ze in een reactie.

Ze wijst erop dat Rutte als premier van het land bijgepraat moet zijn over de militaire operaties. "Het kan niet dat de minister-president niet op de hoogte was van het feit dat er burgerslachtoffers zijn gevallen bij de Nederlandse luchtaanvallen in Hawija", aldus Karabulut. "En als het klopt dat hij het niet wist, is dat net zo ernstig."

De SP'er vroeg de minister van Defensie dinsdag in het debat of premier Rutte op de hoogte was van de rapporten uit 2015. "Ik wil dat weten, omdat als hij kennis heeft genomen van de inhoud, hij de leugen dat er geen burgerslachtoffers zijn gevallen de afgelopen jaren in stand heeft gehouden."

Karabulut vraagt het kabinet om opheldering en wil exact weten welke bewindspersonen op welk moment op de hoogte waren. Ook wil zij een debat met de premier.

Karabulut: "Wij zijn vier jaar voorgelogen door het kabinet. De Kamer heeft er recht op om te weten welke afwegingen het kabinet heeft gemaakt en op basis waarvan er informatie aan de Tweede Kamer is achtergehouden."