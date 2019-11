Kajsa Ollongren is vrijdag door de koning ontheven uit haar functies als minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier, omdat zij na complicaties als gevolg van een operatie aan haar bijholtes langer dan verwacht uit de roulatie is.

Ze zal haar functie niet uitoefenen voor de "duur dat zij niet in staat is haar taak als minister uit te oefenen", staat in een verklaring van het kabinet van de Koning. Het is niet duidelijk hoelang het herstel zal duren.

Haar werkzaamheden worden overgenomen door staatssecretaris Raymond Knops en staatssecretaris Stientje van Veldhoven die per vrijdag door de koning zijn benoemd tot minister.

Knops nam de werkzaamheden als staatssecretaris van het departement tijdelijk waar en zal dat per heden als minister overnemen.

Van Veldhoven, voorheen staatssecretaris Verkeer en Waterstaat, neemt de portefeuille Wonen van Ollongren over en wordt minister van Wonen en Milieu.

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees neemt het vicepremierschap van zijn D66-partijgenoot over.

Minister van Defensie Ank Bijleveld krijgt de AIVD, die voorheen onder Binnenlandse Zaken viel, onder haar hoede.