Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Tweede Kamer donderdag per brief laten weten dat brandweerlieden foto's hebben gemaakt van de reanimatie Kelvin Maynard. De oud-profvoetballer werd op 18 september doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost.

Vlak na zijn dood circuleerden er foto's van de reanimatie op internet. Daarop is te zien hoe een aantal brandweerlieden om het slachtoffer heen staat terwijl Maynard wordt gereanimeerd.

Omdat er op dat moment geen persfotografen aanwezig waren, bestond het vermoeden dat de foto's door hulpverleners waren gemaakt. Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft bevestigd dat de foto's zijn gemaakt door "één of meerdere brandweerlieden van deze regio".

CDA-Kamerlid Chris van Dam had Kamervragen gesteld over de kwestie. In antwoord hierop schrijft Grapperhaus dat hij het ongenoegen deelt over de foto's, die volgens hem "zijn gemaakt van een stervende dan wel iemand die vocht voor zijn leven".

De veiligheidsregio heeft laten weten het incident zeer serieus te nemen en laat een extern bureau onderzoek doen naar het maken en het verspreiden van de foto's. Ook belooft de veiligheidsregio de minister om "passende maatregelen" te treffen. Vooralsnog is niemand geschorst.

De schietpartij vond plaats bij een brandweerkazerne. Ondanks reanimatie van de brandweer en andere hulpdiensten overleed Maynard aan zijn verwondingen. De daders zijn ontkomen.

Maynard speelde bij FC Volendam en FC Emmen

Maynard speelde in het seizoen 2008/2009 namens FC Volendam in de Eredivisie en kwam dat jaar tot achttien competitiewedstrijden. De verdediger was voor de Noord-Hollandse club ook actief in de Eerste Divisie en speelde op dat niveau ook voor FC Emmen.

Maynard beëindigde in 2013 zijn profcarri`ere en was de afgelopen jaren actief op amateurniveau. Dit seizoen speelde hij voor Alphense Boys, dat uitkomt in de Hoofdklasse, het vijfde niveau in Nederland.