Twee Nederlandse vrouwen en drie kinderen die vastzaten in het Syrische gevangenenkamp in Al Hol hebben zich donderdag gemeld bij de Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara met het verzoek terug te keren naar Nederland.

Dat schrijft het kabinet donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om twee vrouwen met een dubbele nationaliteit die vanuit Nederland zijn uitgereisd naar Syrië en verdacht worden van terroristische misdrijven.

"De vrouwen en kinderen bevinden zich thans in Turkse detentie, in afwachting van vervolging en/of uitzetting door de Turkse autoriteiten", schrijft het kabinet.

De beide vrouwen hebben respectievelijk één en twee kinderen in de leeftijd van drie en vier jaar oud.

Het kabinet schrijft dat het vijftal "enige weken geleden", en dus vóór de Turkse militaire inval in Noord-Syrië, is ontsnapt.

Bij een van de twee vrouwen is het kabinet overgegaan tot het intrekken van de Nederlandse nationaliteit en is de persoon in kwestie ongewenst verklaard.

"Voor wat betreft de andere vrouw is het intrekken van het Nederlanderschap op dit moment niet aan de orde", schrijft het kabinet. Wat haar lot is, is momenteel nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wat er met de drie kinderen zal gebeuren.