PVV'er Sietse Fritsma stopt als lid van de Tweede Kamer. De 47-jarige Fries legt per 1 november zijn werkzaamheden neer en verruilt het ambt van volksvertegenwoordiger voor een leven als ondernemer.

Fritsma zat sinds 2006 in de Kamer namens de PVV, waarvoor hij het woord voerde over het immigratiebeleid. Ook was hij een korte periode gemeenteraadslid in Den Haag.

"De PVV is het beste dat Nederland is overkomen en ik heb mijn beste jaren aan de PVV gegeven", schrijft Fritsma in een persbericht. "Maar ik heb nu behoefte aan een ander leven en een nieuwe uitdaging. Ik wil een onderneming beginnen en heb daar heel veel zin in."

PVV-leider Geert Wilders noemt Fritsma "een PVV'er van het eerste uur" en wenst hem succes met zijn nieuwe bezigheden.

Fritsma 22e Kamerlid dat termijn niet afmaakt

Fritsma is inmiddels het 22e Kamerlid dat zijn termijn niet afmaakt. Onlangs vertrokken Partij voor de Dieren-leider Marianne Thieme en VVD'er Arno Rutte.

Het voortijdig vertrek van Kamerleden is Kamervoorzitter Khadija Arib al langer een doorn in het oog. "Politiek is ook een stuk emotie waar je voor je idealen moet staan. Het is niet een opstapje voor een beter baantje ergens anders", zei ze eerder.