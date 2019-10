Oud-minister van Justitie Ivo Opstelten geeft toe dat hij cruciale fouten heeft gemaakt in de zogeheten bonnetjesaffaire, die in 2015 uiteindelijk leidde tot het opstappen van zowel Opstelten als staatssecretaris Fred Teeven. Later kostte het ook de baan van justitieminister Ard van der Steur.

In de biografie Opstelten, een leven in het openbaar bestuur, die vandaag over hem verschijnt, vertelt de oud-minister dat hij de kwestie "totaal heeft onderschat" en hij adviezen negeerde van zijn ambtenaren, schrijft het AD.

Met de bonnetjesaffaire wordt gedoeld op een dubieuze schikking uit 2000, die Teeven als officier van justitie sloot met drugshandelaar Cees H. De zaak kwam in 2014 aan het licht door Nieuwsuur en werd het gesprek van de dag in Den Haag.

H. zou veel meer geld hebben mogen behouden dan tot dan toe bekend was. Gesproken werd over 1.25 miljoen gulden, maar in totaal zou het ongeveer 4.7 miljoen gulden zijn geweest. Dat ging achter de rug om van de Belastingdienst.

Echter bleken documenten over de deal 'onvindbaar' en het ministerie van Justitie zelf deed geheimzinnig over het overgemaakte bedrag aan H. Opstelten zelf zou tijdens een debat hebben gegokt welk bedrag er zou zijn betaald. Het "improviseren" noemt hij nu "enorm stom".

'Zijlstra probeerde Opstelten half jaar voor opstappen al weg te werken'

Het precieze 'bonnetje' werd uiteindelijk onthuld door Nieuwsuur. Teeven en Opstelten stapten later dat jaar op.

De Volkskrant schrijft dat VVD-fractieleider Halbe Zijlstra de oud-minister een half jaar voor zijn opstappen al richting de uitgang duwde. Zijlstra wilde zelf echter niet het vertrouwen in Opstelten opzeggen, maar probeerde voormalig hoofd voorlichting van de fractie Henri Kruithof de VVD-coryfee te laten beïnvloeden.

Opstelten zegt nooit te hebben geweten dat er dergelijke signalen vanuit de fractie kwamen, aldus het dagblad.