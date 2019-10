Minister Carola Schouten (Landbouw) en de provincies hebben een "goed en constructief gesprek" gehad over de uitwerking van de stikstofmaatregel waarover de boeren vorige week actievoerden, maar het lijkt er niet op dat er overeenstemming is bereikt.

Koepelorganisatie Interprovinciaal Overleg (IPO) en Schouten hadden donderdagmiddag een overleg over de stikstofmaatregel.

Boeren zijn boos dat de provincies strengere stikstofnormen hanteren dan het Rijk. Mede daarom demonstreerden de boeren vorige week bij enkele provinciehuizen. Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel hebben onder deze druk de stikstofmaatregel in de ijskast gezet.

Het gaat over het zogenoemde extern salderen. Als een boer een bedrijf wil starten, wijzigen of uitbreiden, dan mag dat alleen als een ander bedrijf in de buurt stopt. De stikstofrechten van het gestopte bedrijf mogen onder strenge voorwaarden worden overgenomen. Op die manier moet de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden omlaag worden gebracht.

De provincies zijn hier strikter in, waardoor boeren in zo'n situatie minder vee mogen houden. De boeren vinden dat diefstal.

Het ministerie van Landbouw laat in een korte reactie weten dat er wordt gewerkt aan een "integrale stikstofaanpak" om de natuur te beschermen en de economie draaiende te houden. "Provincies en Rijk zullen uiterlijk 1 december 2019 hierover nadere duidelijkheid geven."