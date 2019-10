Het kabinet wil dat de groei van het aantal vluchten op luchthaven Schiphol niet opgaat aan vakantievluchten naar bestemmingen als Spanje en Griekenland, blijkt uit een concept van de Luchtvaartnota 2020-2050, waar de Volkskrant woensdag over schrijft. Luchtvaartmaatschappijen die meer bijdragen aan het wereldwijde netwerk van bestemmingen worden volgens de nota juist bevooroordeeld.

Tussen 2020 en 2050 mag Schiphol groeien naar 540.000 starts en landingen per jaar, 40.000 meer dan in de huidige situatie. Dit werd in juli door het kabinet besloten om omwonenden te ontlasten en de uitstoot van broeikasgassen binnen de perken te houden.

Die extra 40.000 vluchten moeten dus gaan naar luchtvaartmaatschappijen als KLM, die de hele wereld overvliegen. Vluchten naar de Spaanse Costa, Griekse eilanden of de Turkse kust moeten achteraan aansluiten.

Slotcoördinator krijgt meer invloed

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dit voor elkaar krijgen door een 'local rule' in te stellen, aldus het dagblad. Hiermee kan de slotcoördinator van Schiphol de prioriteit geven aan maatschappijen die meer bijdragen aan het wereldwijde netwerk van bestemmingen. Een slot is het recht om, op een bepaald tijdstip, te starten en landen op Schiphol.

Deze lokale regel is echter niet voldoende, schrijft Van Nieuwenhuizen volgens het dagblad. Europese regelgeving zou in de weg zitten om vakantievluchten echt een halt toe te roepen, aldus de minister. Van Nieuwenhuizen zal daarom naar Brussel stappen om meer bevoegdheden voor lidstaten los te peuteren.

Corendon: Lokale regel in het nadeel van vakantievliegers

In een reactie aan de Volkskrant laat Corendon-topman Steven van der Heijden weten dat de lokale regel vooral vakantiemaatschappijen als Corendon zullen raken.

Van der Heijden betwijfelt ook of zo'n maatregel überhaupt genomen mag worden. "Het grijpt nogal in in de vrije markt. Door de vertraging van Lelystad Airport en de langzame opbouw van het aantal vluchten als die luchthaven straks open mag, is er geen alternatief. Dat steekt ons het meest", aldus de topman.