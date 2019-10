Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt niet dat er sprake is van een ongelijke behandeling van demonstranten bij de klimaatprotesten en de boerenprotesten. Dat zei hij dinsdag tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

Volgens de minister zijn de klimaatdemonstraties in Amsterdam, waarbij tientallen mensen zijn aangehouden, niet vergelijkbaar met de boerenprotesten die vorige week tot ernstige ontregelingen van het verkeer leidden; zo was de demonstratie in Amsterdam niet aangemeld bij het lokale bestuur.

"De demonstraties zijn niet met elkaar te vergelijken", aldus de CDA-minister. Er is volgens Grapperhaus daarom "geen sprake van rechtsongelijkheid".

Bij acties in Groningen richtten boeren maandag vernielingen aan: een tractor reed de deur van het provinciehuis kapot en er werden hekken omver gereden. Op beelden is te zien dat de hekken bijna een aantal fietsers raakten.

De boeren eisen dat het provinciebestuur van Groningen net als dat van Gelderland, Overijssel en Drenthe de maatregelen om het stikstofprobleem aan te pakken terugdraait.

'Individuen aanspreken op wangedrag'

De minister benadrukte dat het bij de demonstraties in Groningen om "enkelingen" die zich hebben misdragen ging. "Wij spreken die individuen op het wangedrag aan."

In zijn algemeenheid zegt Grapperhaus dat geweld en eigenrichting niet geaccepteerd worden. Verder is het aan het Openbaar Ministerie en de politie om concrete individuele zaken te behandelen. Als er sprake is van strafbare feiten, dan "vindt daar uiteraard onderzoek plaats", aldus de minister.

'Moet iedereen met een trekker zijn gelijk halen?'

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Esther Ouwehand vroeg de minister wat het met het rechtsgevoel van Nederlanders doet als zij zien dat duizenden klimaatdemonstranten zich eind september in Den Haag nog netjes aan de regels hielden, maar dat boeren het hele verkeer platleggen en met intimidatie provinciebestuurders ertoe bewegen om het stikstofbeleid aan te passen.

"Moeten we in Nederland met een trekker naar de bestuurders rijden om onze zin te krijgen?", wilde Ouwehand weten.

Zij verwonderde zich erover dat de tractoren op de snelwegen werden gedoogd, terwijl klimaatdemonstranten in Amsterdam werden opgepakt. De politie pakte in de hoofdstad negentig mensen op en deelde aan twintig demonstranten boetes uit. Ouwehand: "Gisteren zijn er drie boeren opgepakt."

Woensdag demonstreren de boeren opnieuw, onder meer bij het RIVM en in Den Haag. Rijkswaterstaat heeft inmiddels opgeroepen de snelwegen rond Utrecht woensdag te mijden in verband met de overlast door tractoren op de weg.