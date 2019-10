Minister Arie Slob (Onderwijs) stopt per 1 december de financiering van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische school voldoet niet aan de eisen van het kabinet, meldt de bewindsman dinsdag.

Het is de eerste keer dat een onderwijsminister zo'n forse maatregel toepast.

Slob ziet zich genoodzaakt dit besluit te nemen omdat het huidige bestuur er in zijn ogen niet in slaagde alle taken en bevoegdheden over te dragen aan een interim-bestuur.

"Al onze inspanningen zijn erop gericht om alle leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. De bekostiging wordt gestopt per 1 december, zodat er voor iedere leerling een passende plek gevonden kan worden samen met de gemeente", laat Slob in een reactie weten.

In juli werd een kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de school gepubliceerd. Daarin stond dat er sprake was van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling: geld dat bestemd was voor onderwijs, werd uitgegeven aan andere zaken.

Een maand geleden eiste Slob daarom het vertrek van het huidige bestuur, met het dreigement dat de financiering zou stoppen als dit niet gebeurde.

Het Haga Lyceum krijgt nog een laatste kans om verbetering te laten zien als het huidige bestuur alle taken en bevoegdheden voor 17 oktober 12.00 uur overdraagt aan de voorgedragen interim-bestuurder. Als dat tot tevredenheid gebeurt, wordt het besluit teruggedraaid.

Daarna moet de interim-bestuurder voor medio januari volgend jaar aan alle voorwaarden van het ministerie hebben voldaan.