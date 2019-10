Wie geweld tegen een hulpverlener gebruikt, moet volgens het kabinet voortaan altijd een celstraf opgelegd krijgen. Dit staat in een wetsvoorstel van de ministers Sander Dekker van Rechtsbescherming en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat maandag in consultatie is gegaan.

"Dit betekent dat plegers van geweld tegen politieagenten en hulpverleners, zoals ambulancebroeders en brandweermensen, zwaarder worden gestraft", zo laten de ministers weten.

Dekker en Grapperhaus noemen geweld tegen politieagenten en hulpverleners onaanvaardbaar. "Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in levensbedreigende situaties verkeren. "

Het wetsvoorstel is een uitbreiding van al bestaande regelgeving. Zo is er een zogeheten taakstrafverbod voor plegers van ernstige geweldsmisdrijven en plegers van zedenmisdrijven.

VVD, PVV en CDA drongen eerder al aan op dergelijke wetgeving, waarna Dekker in maart van dit jaar toezegde aan het voorstel te gaan werken. De rechter kan overigens wel een taakstraf in combinatie met een celstraf opleggen.

Korpsleiding vraagt om stroomstootwapen

Geweld tegen hulpverleners ligt de laatste maanden weer onder een vergrootglas. In september werd een Rotterdamse agent mishandeld door een deelnemer van een trouwstoet. Hij liep een whiplash op. Afgelopen weekend werden acht agenten in Doetinchem belaagd door een groep van zo'n vijftig mensen.

Korpschef Erik Akerboom verzocht naar aanleiding van het incident in Rotterdam het kabinet om een stroomstootwapen voor agenten in te voeren. In de eerste helft van 2019 vonden vijfduizend geweldsincidenten tegen de politie plaats. Uit cijfers van vorig jaar bleek al dat het geweld tegen agenten is toegenomen. In 2018 waren er 10.593 incidenten tegen 9.598 incidenten in 2017 (pdf).