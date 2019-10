Sylvia Goulard, de kandidaat van Frankrijk voor de post van Eurocommissaris voor de Europese interne markt, is donderdag afgewezen door het Europees Parlement (EP).

Binnen de twee commissies die kandidaten beoordelen, kreeg Goulard 29 stemmen voor en 89 stemmen tegen. Voor benoeming is een meerderheid van twee derde nodig.

Zodra de beoogde samenstelling van de Commissie bekend is, moet die worden goedgekeurd door het voltallige EP. Die stemming moet plaatsvinden op 23 oktober.

De afwijzing van Goulard geldt als een klap voor de Franse president Emmanuel Macron en de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

De Eurocommissaris voor de interne markt is onder meer verantwoordelijk voor het industriële beleid van de Europese Unie.

Twijfels over inzet stafmedewerker en nevenarbeid

De Franse voormalige diplomaat en Europarlementariër Goulard werd er in het verleden van beschuldigd een van haar stafmedewerkers in het EP te hebben ingezet voor politieke werkzaamheden in Frankrijk. Tijdens twee hoorzittingen over haar benoeming wist ze parlementariërs niet van haar onschuld te overtuigen.

Ook werden puntige vragen gesteld over haar werk voor een Amerikaanse denktank Berggruen Institute in haar tijd als Europarlementariër, waarvoor ze een gage van 10.000 euro per maand ontving.

Goulard werd gesteund door de liberale beweging van de Macron in het EP, die bekendstaat als Hernieuw Europa, maar kreeg onder meer het grootste blok, de centrumrechtse Europese Volkspartij, tegen zich.

Conflict tussen Commissie en Parlement

Volgens EU-watchers was de tegenstand van de EPP deels terug te voeren op een conflict met Macron, die in juli een sleutelrol speelde in een conflict tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement over de benoeming van de nieuwe EC-voorzitter. De Franse president schoof uiteindelijk Von der Leyen naar voren.

Een woordvoerder van Macron liet na de stemming in het EP weten dat Goulard slachtoffer is geworden van een "politiek spel". De Franse president zal de kwestie bespreken met Von der Leyen.